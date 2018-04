Čekám velké zemětřesení, říká věštkyně a někdejší herečka

Michaela Kudláčková Narodila se v Praze 21. 8. 1968

V dětství hrála v několika filmech, například v seriálu My všichni školou povinní, Veronika, prostě Nika

Vystudovala střední školu sociálně právní

Živila se různě, také jako sekretářka, taxikářka a barmanka...

Byla dvakrát vdaná a se třemi osudovými muži má 4 dcery: Pavlínu (23), Míšu (21), Alici (18) a Johanku (13)

Vydala knihu s názvem Jak se modlí čarodějky?

Vydává internetový magazín Popelky.cz, učí tarot a vykládá budoucnost

Slavíte svátek čarodějnic?

Předně to není svátek čarodějnic, ale Beltine. Na to jsem docela háklivá, protože když se řekne čarodějnice, tak se mi vybaví to obrovské utrpení spojené s upalováním a mučením. Možná už dnes lidé ani nevědí, co vlastně v noci z 30. dubna na 1. května vlastně slaví, protože v minulosti církev všechno ženské měla za špatné a ten úhel pohledu se jí svou masáží podařilo dostat lidem pod kůži. Za ženou stojí ďábel a podala Adamovi zakázané ovoce, ona je ten pokušitel...

Beltine velebí hlavně plodnost, je to tak?

Je to nádherný a jeden z nejdůležitějších pohanských svátků, které byly úzce spojeny s přírodou a úrodou, tedy s obživou. Pokud se v přírodě neplodí, tak se nežije. Beltine je svátek oslavující jak obě pohlaví, tak především spojení mužského - samčího a ženského - samičího elementu napříč přírodou.

Jak ho slavíte vy?

Zapalujeme na zahradě dva ohně: jeden je černý, mužský, druhý bílý, ženský. Připravují se z devíti druhů dřeva. Zapálí se, lidé sedící kolem v kruhu se přivítají, řekne se modlitba. Jí se červené maso a první sousto se vyndavá z úst a hází do ohně. Je to proto, že každý nemá dostatek jídla, a tak sešlost obětuje první kousek těm, kteří hladoví.

Po jídle rituály pokračují?

Na březovou kůru každý napíše to, čeho se chce v životě zbavit, a všichni kůru hodí do černého ohně. Ten se pak rituálně uhasí a zůstane už jen oheň bílý. Lidé kolem si vezmou další kousky nasbírané březové kůry a napíší na ně, co si do dalšího roku přejí a kůru spálí bílý oheň. A pak už se společnost jen baví. Většinou se věští a vykládá, protože tu noc vyřčené věštby se určitě vyplní. O půlnocí muži odejdou, ženy se svléknou do naha a proskočí ohněm. To proto, aby byly celý rok zdravé. Říká se, že v mrtvém bodě nad ohněm slyšíte, jak plameny šeptají. Nakonec oheň uhasíme a zbytky jídla odneseme na rozcestí tří cest, pro pocestné a zvířata.

Ve vašem pojetí nepadlo slovo čarodějnice.

Zatímco muži jsou pragmatičtí, ženy intuitivnější. Léčení bylinkami, věštění, všechny tyhle praktiky vždycky víc patřily k ženám. A protože církev představovaná muži a jedním bohem - mužem, ženskou intuici nechápala, nacpala každou, která se jim hned nepřizpůsobila, do kategorie hříšnice, had, svůdkyně, ďáblovo sémě s ďáblem obcující... Jedním slovem čarodějnice.

Jak si vysvětlit pověstné létání na košťatech?

Ochranný kruh kolem ohňů se před jejich zapálením vymetá březovým košťátkem. A později v noci, kdy už rituály patří jen ženám, mazaly si ženy genitál silnou halucinogenní mastí, která jim přinášela uvolnění, podobně jako když dnes lidé pijí alkohol nebo kouří trávu. Její základní surovinou je durman a tahle mast na příslušných místech způsobuje mnohonásobně silnější orgasmy než normálně znáte a ještě jdoucích za sebou. Na pomoc jim sloužila právě ta košťátka a díky halucinogenu měly navíc pocit, jakoby se vznášely. Muži to dění zpravidla zpovzdálí tajně pozorovali, a když nakonec žena přišla domů a vyprávěla, jak lítala, legenda o létání na koštěti byla na světě.

Zkoušela jste tu mast?

Já ne, ale vím o holce, která to zkusila a vyprávěla, že měla pocit, jako když pod ní není zem, že se vznášela, jakoby tělo nemělo žádnou váhu.

S věšteckými geny se člověk rodí?

Schopnosti se dají i získat. Já už se asi s něčím narodila a můj zájem se dál prohluboval díky babičce, která vykládala karty, znala nejrůznější bylinky a uměla míchat lektvary. Od ní jsem převzala nejrůznější fígle. Třeba když vzala už vymačkanou čepičku citronu a učesala si s ní vlasy. Jsou po tom krásné lesklé a nepadají. Naučila mě vločkové zábaly. Dodnes si občas do koupele rozmíchám ovesné vločky s medem a přidám mléko.

Tvrdíte, že auru jste viděla už v dětství.

A maminka mě odvedla na oční, jestli nemám oční vadu. Tvrdila jsem, že tatínek je červenej a včera byl zelenej a ona je dneska žlutá...Tehdy jsem nerozuměla, co barvy znamenají, později jsem leccos vypozorovala, ale aury moc nepoužívám, protože mi to připadá moc intimní.

Magie vás dnes živí?

Aktivně jsem s ní začala asi před 15 lety, kdy za mnou postupně přicházeli lidé pro rady, ale samotné karty by mě neuživily. Vydávám ještě internetový magazín, učím tarot, občas někde přednáším, vydala jsem knížku. Nemám ráda, když věštění někoho živí, protože motivace nás "čarodějek" by měla být ta, že chcete druhému pomoct, ne že potřebujete zaplatit složenky.

Co musí umět správná čarodějka?

Umět žít a mít se ráda, protože když člověk nemá rád sebe, nemá rád ani ostatní. Magie není o tom, že se pro ni rozhodnete. Magie je především o životě, že jste ráno i přes zvuky aut schopna slyšet zpěv ptáků, že si všimnete, že někde leze brouk a máte potřebu ho nezašlápnout, jestliže vám voní květiny, když je pro vás západ slunce zázračný, to je magie. Umět ctít život a radovat se z něj.

Věřím, že tohle umí spousta žen. Přesto nedokáží věštit.

Každá žena má čarodějku v sobě, a pokud chce pomáhat prostřednictvím magie, je jedno, jestli si k tomu vybere kyvadlo, čísla, čáry na dlani, mariášové karty, runy nebo tarot.Ta, která to umí, vykládá třeba z pivních tácků. V první řadě ale musí vědět, že nikomu nesmí uškodit. Magie není o rituálech, jen žít a nechat žít, případně pochopit a prostřednictvím magie pomoc psychice člověka, protože nemoci těla souvisejí s nemocemi ducha.

Proč jdou ženy raději ke kartářce než k psycholožce?

Mám zkušenost, že mě vyhledají spíš až ve chvíli, kdy selžou racionální postupy, psychologové i manželské poradny. Žádný psycholog nenabízí možnost podívat se do budoucnosti, jak něco dopadne. A každá dobrá věštkyně by měla být zároveň dobrý psycholog, aby rozpoznala, co je právě v tu chvíli příchozímu sdělitelné, aby mu nepřitížila. Za pomoc by si pak neměla účtovat víc, než potřebuje její rodina na na jeden den, což je v mém případě pět set korun. Takže je dobré se dívat, kolik u koho výklad stojí.

Vy sama jste psychologii studovala, pokud vím.

Zvládla jsem čtyři roky studia, bylo to drahé a časově náročné. Jsem docela racionální a studium mi pomohlo pochopit spoustu věcí o lidské psychice. Mé práci s magií to rozhodně prospělo.

Vypůjčím si do otázky název vaší knížky: Jak se modlí čarodějky?

Upřímně. Nemodlí se, aby se zavděčila, ale protože má něco ráda, cítí v sobě víru. Jestli si někdo myslí, že bude ubližovat a pak se z "hříchů" vyplatí penězi nebo odříkáváním, tak to je nesmysl.

Můj syn trpí od dětství autoimunním onemocněním. Myslíte, že kdybych se modlila, že by se uzdravil?

Některé problémy souvisí s karmou, a ta se musí odžít. To, že si něco nepamatuji, ještě neznamená, že jsem to neudělala, a pokud si do současného života z toho minulého přinesete nějaký dluh, musíte ho zaplatit. Upřímnou modlitbou můžete jen některé potíže zmírnit, zkrátit délku jejich trvání. Budu-li žít tak, že už si do svého karmického sáčku nebudu přidávat další špatné skutky ani myšlenky, časem se vyprázdní.

A jaká je vaše karma?

Přinesla jsem si s sebou do života takových průserů, měla jsem všechny možné neurózy, bála se smrti, protože jsem se při porodu dusila, i proto, že maminka o nás obě měla při porodu obrovský strach. Porodnice už hořela a lékaři maminkám těsně po porodu přinesli děti s tím, že za ně neručí. Maminky musely do krytu. Když mě pak vezla domů, prostřelili Rusové boudu od kočárku, protože můj modrobílý kočárek s červeným plymem považovali za provokaci.

V dětství vás bavil film, ale na konzervatoř vás nevzali. Ptala jste se karet, proč herecká kariéra nedopadla?

Neptala, já to pochopila. Mě má tam nahoře někdo hodně rád, protože v dospělém věku bych jako herečka neuspěla. Musela bych se prát se o role, nabízet se, a to je přesně to, co neumím. Chcípla bych hlady. Kdyby ale někdo přišel a nabídl mi, že si můžu zahrát třeba Markétku ve Faustovi, což je má vysněná role, tak proč ne, ale herečkou na hlavní pracovní poměr? To ne.

Vy sama se s kartami neradíte?

Vykládám si každý večer, a když mě čekají důležitá jednání, protože štěstí přeje připraveným. Někdy si raději nechám vyložit od nejstarší dcery, protože je nezúčastněná. Člověk sám sobě přece jen nadržuje, ale moc to nehrotím. Čím víc do magie vidíte, tím méně ji používáte, protože leccos ani nechcete vědět. Když se zeptám karet, jak dlouho budu s partnerem, a dozvím se, že vztah půjde do háje, vůbec si to hezké předtím neužiju.

Měla jste tři osudové vztahy, z nichž máte čtyři dcery. Nezdá se, že by vám karty nějak usnadnily osobní život...

Karty nejsou alfou a omegou mého života. Když jsem se za třetím partnerem stěhovala do Varnsdorfu, věděla jsem, že to bude hrůza, ale na druhou stranu by byla velká škoda ty tři fajn roky neprožít. Zkušenost mě hodně naučila. Kdyby mi karty ukázaly, že mě partner zamorduje, tak bych do toho nešla, ale věděla jsem, že to bude dobré a já se za ním stěhovala právě kvůli tomu hezkému. A navíc mi zůstal kamarád, kterého si velmi vážím.

Třetí ze čtyř dcer vysoudil po rozvodu do své péče její otec. Ani v tom vám magie nepomohla.

Soudili jsme se o ni tři roky. Viděla jsem znalecký posudek, z něhož jsem vyšla jako lepší rodič. Myslím, že operovali tím, že u otce je lepší materiální zajištění, že já mám ještě vyživovací povinnost k dalším dětem, ale stejně si myslím, že si snad musel soud zaplatit, jinak si to neumím vysvětlit.

Zkoušela jste magii?

Abych na něj něco špatného poslala? To bych neudělala. Ale karty mi řekly, že jednou se mnou Alice bude, takže jsem si na to počkala. Ája u táty nikdy nechtěla být. Když u nás byla na návštěvě, utíkala mi z domova, aby se k němu nemusela vrátit. Bylo to psychicky náročné. Vysvětlujte dítěti, že tatínek je báječnej a že tam musí a že to není proto, že byste ji nechtěla. Když jí bylo 15 let, zeptala se, jestli ji vezmu k nám. Pak si od právníka zjistila, jak postupovat, a šla na příslušný odbor péče o dítě požádat o změnu výchovy. Soud tehdy trval deset minut a Ája byla tvrdá jak žula. Kdyby tam její otec umřel, tak jí to bylo jedno.

Co všechno karty napoví?

Ptát se můžete na cokoliv, jenom ne na čas, protože tarot nežije a náš čas je pro něj neuchopitelný. Nemůžu se ptát, co máte dělat, protože karty nežijí a nemyslí, nejsou maminka, která by poradila. Umí ale říct, co se stane, když uděláte tohle, tamto... Sama se pak rozhodnete, co dělat. Věštba situaci nezmění, ale může přispět k tomu, že jste připravena, a tím ji zmírní nebo se jí vyhnete.

S čím za vámi nejčastěji lidé chodí?

Drtivá většina žen řeší vztahy, a když přijde muž, tak z devadesáti procent kvůli kšeftu, práci, byznysu. A tak je to normální. Žena se spíš vzdá práce, hlavně aby nepřišla o chlapa, muž nechce přijít o práci, protože ta může uživit další ženu. Oba přemýšlí správě, ta polarita je v pořádku.

Co vy a budoucnost?

Dlouhodobé výklady si nedělám.

Třeba jestli budete mít se současným partnerem dítě...

Přála bych si syna. Ale karet jsem se neptala, protože ve chvíli, kdy by mi řekly, že ne, totálně si tuhle cestu zavřu.

Přichází čas lásky. Umíte i finty pro zamilované?

Umím, ale nepoužívám a nikomu nedoporučuji. Podobné praktiky považuji za manipulaci s druhým. Způsobů, jak si něco opatřit, je celá spousta, nejbezpečnější jsou andělské amulety, u nichž máte alespoň jistotu, že komunikujete s něčím, co to s vámi za všech okolností myslí dobře, špatná přání se prostě nesplní.

Víra v anděly je poslední dobou dost módní.

Protože je to bezpečné. Už třeba středoameričtí indiáni Mayové měli svoje bytosti, které si uměli zavolat, věděli, že slouží dobru. Mluví o nich jako o poslech z hvězd, kteří nás sem přišli leccos naučit. A pak zase odletěli do vesmíru. Zároveň spočítali, kdy se zase vrátí.

To bude letos v prosinci, kdy končí mayský kalendář?

Mám Maye a Aztéky tak nastudované, že by mě moc překvapilo, kdyby se nevrátili. Jejich matematika, kterou vystavěli tak, že končí rokem návratu jejich bohů-andělů, neuvěřitelně sedí. V souvislosti s tím, co se děje na nebi, zejména s Venuší, která prochází před sluncem jednou za 200 let, a to je právě letos, spočítali tři kalendářní cykly: jeden civilní s 365 dny v roce, sluneční na dva a půl tisíce let a další na 25 265 let, kdy počítali i léta zpátky. Jejich kalendáře se právě letos 21.12. 2012 setkávají a zároveň všechny tři cykly končí, aby se začalo počítat znovu od nuly. Sama jsem zvědavá, co se stane.

Jste připravená?

Jsem, ale nemohu vám poradit, na co se připravit, protože nevím, jak návrat jejich bohů bude vypadat.

Půjde podle vás spíš o zkázu, nebo obrodu?

Mayové příchod bohů spojovali s něčím pozitivním, protože přinášejí poznání. Zároveň ale věděli, že jejich přílet a odlet provázejí přírodní jevy. Až výklad západní civilizace udělal z konce kalendářních cyklů apokalypsu.

Myslíte, že nikdo nezemře?

Kéž by ti, kteří téhle planetě škodí. Nejvíc se přikláním k tomu, že by se Země mohla výrazně fyzicky otřást.