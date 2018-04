VIDEO: Nejlepší činkou je váš partner. Vyzkoušejte párové cvičení

Při párovém cvičení posilujete svaly přirozeným odporem hmotnosti vlastního těla a těla partnera. Díky tomu zábavnou formou zpevníte jednotlivé svalové skupiny. Pokud nemáte partnera, nevadí. Zkuste zapojit kamarádku nebo kamaráda.

„Ideální je, když má jeden z dvojice zkušenosti z posilovny nebo z různých veřejných tréninků. Zkušený pár navštěvující pravidelně fitness bude párové cvičení brát jako doplněk, případně jako zpestření nebo aktivní zábavu. Pro páry, které toho nikdy moc nenacvičily, mohou být první pokusy velmi náročné až odrazující. Bude chvíli trvat než si najdou vyhovující cviky a rytmus. Ale pokud najdou společnou motivaci, stojí to za to,“ říká trenér Jiří Nečásek z Hardcore Tréninky.

Tempo zvolte podle slabšího

Při párovém cvičení je nutné dodržovat podobné postupy jako při jakékoli jiné fyzické aktivitě. „To znamená nejdříve si promyslet a naplánovat, co chceme cvičit a na co se chceme zaměřit. Pak by mělo následovat lehké rozehřátí těla a svalů. A to například výklusem na místě, skákáním, lehčím a spíše dynamickým protažením,“ vysvětluje trenér.

A dodává, že se při tomto typu cvičení musíte soustředit nejen na sebe, ale i na partnera. Navzájem si hlídat techniku. Uvědomit si, že to není souboj ani žádná soutěž, a proto je potřeba se přizpůsobovat slabšímu z dvojice a podle toho pak volit cviky, zátěže, počty opakování i délku cvičení.

Jednou týdně cvičit nestačí

Pokud chcete dosáhnout nějakých výsledků, půlhodina tréninku jednou týdně vám rozhodně stačit nebude.

„Netrénovaným párům bych doporučil začít alespoň dvakrát až třikrát týdně odcvičit minimálně 30 až 60 minut. Nejnutnější je nepřecenit síly a cvičební zkušenosti. Rozhodně se vyplatí začít jednoduchými cviky a kombinacemi, aby trénink nebyl na úkor techniky nebo dokonce nebezpečný,“ radí trenér Jiří Nečásek.