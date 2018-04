Pár kousků čokolády neškodí, vybírejte si tu kvalitní

Volejbal je příjemná aktivita, při níž se navíc spalují tuky. Pokud to bude jediná forma fyzické aktivity, kterou provozujete, zřejmě nebude úbytek kil nijak rychlý, samozřejmě bude také záležet na tom, jak upravíte stravovací režim. Každopádně tento sport prospívá celé řadě svalů, zvyšuje pohyblivost a koordinaci.

Jestliže jste však dlouho nesportovali a máte problémy s výraznou nadváhou, raději se nechte vyšetřit lékařem dříve, než se do toho pustíte. Při nesprávném cvičení byste mohli nezdravě zatížit své klouby, ale také srdce. Nepřepínejte se, a když budete cítit, že nestačíte s dechem, raději zpomalte – to znamená, že nesportujete ve vyhovujícím tempu.