Sex jako poprvé. Po rekonstrukci panenské blány touží i padesátnice

„Hymen je slizniční řasa na poševním vchodu, která ho částečně uzavírá a bývá tradičně označována jako panenská blána. Při prvním pohlavním styku dochází k natržení této struktury, což bývá většinou provázeno malým krvácením,“ vysvětluje plastický chirurg Svatopluk Svoboda z 1. kolínského sanatoria.

Nevěsta musí být panna

Podle lékařů o rekonstrukci panenské blány v Česku žádají hlavně cizinky ve věku kolem 25 let, jimž jejich víra velí, aby byly před svatbou panny.



„Zákrok jsem dělal vždy buď cizinkám muslimského vyznání, případně Češkám, které se chtěly provdat za cizince, jenž vyžadovali manželku jako pannu,“ uvedl Svoboda.

Svoboda se setkal také s tím, že tuto operaci vyžadoval manžel prostě proto, aby uspokojil příbuzenstvo. „Zdá se mi ale jednodušší píchnout se do prstu a krví označkovat příslušné prostěradlo,“ kroutí hlavou plastický chirurg.



Vzpomínka na mládí

Podle doktora Davida Tomáška zajímá rekonstrukce panenské blány i ženy po čtyřicítce, které chtějí se svým partnerem znovu prožít pocit prvního milování. O zákrok se zajímají i Češky, ty ale podle lékaře většinou skončí u konzultace a samotnou operaci nepodstoupí, když zjistí, že rekonstrukce panenské blány není zrovna jednoduchá ani levná.

„Operoval jsem i 55letou dámu, která se s manželem rozhodla prožít znovu první milování,“ vzpomíná MUDr. Tomášek.

Samotný zákrok v lokální anestezii trvá hodinu, maximálně dvě. „Je to často docela detailní až hodinářská práce, kdy se pokouším sešít zbytky jemné blány k sobě. Pokud už ale není s čím pracovat, musím vytvořit novou překážku z řasy v pochvě, v níž ponechám kvůli menstruaci malý otvor,“ shodují se oba oslovení lékaři.

Operace pacientku přijde na 20 tisíc korun, jak dlouho obnovená „blána“ vydrží, to záleží na ženě samotné. „Je to vlastně sisyfovská práce. Něco vytvořím, aby to bylo vzápětí zmařeno,“ směje se MUDr. Tomášek a na otázku, za jak dlouho může být jeho práce zničena, odpovídá šalamounsky: Jak dlouho to žena vydrží.

„Pooperační stav se hojí asi šest týdnů, ale jizva zraje rok,“ vysvětlují plastičtí chirurgové a dodávají, že čím déle klientka čeká, tím bude překážka pevnější.

„Moc bych ale nečekal na dozrání jizev, protože neodeflorace pak může být dost dramatická,“ varuje Tomášek.