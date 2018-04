Neinvazivní labioplastika slibuje stažení, zrůžovění a zvýšené libido

Nejčastěji ženy trápí zvětšené malé nebo velké stydké pysky, které je v některých případech mohou dokonce omezovat v běžných aktivitách jako sport nebo sex. Problematické mohou být i jizvy způsobené nástřihem hráze a následným šitím a celkové povolení kůže okolo poševního vchodu. Pro mnohé ženy to může znamenat ránu pro jejich sebevědomí a vést až k problémům v sexuálním životě, mnohé také zažívají pocity bolesti při sexuálním styku s partnerem.

Nová neinvazivní metoda nabízí změnu vzhledu intimních partií bez skalpelu, bolesti a pooperačního hojení.

Lepší prokrvení zvyšuje i sexuální touhu

"Přístroj funguje na principu ultrazvuku a radiofrekvence, které způsobují v podkoží mikrojizvení, a tím navozují tvorbu kolagenu. Kolagen zajišťuje elasticitu kůže a stáhne ji," vysvětluje princip fungování přístroje primář kliniky plastické chirurgie Formé Petr Jan Vašek.

Sestra při zákroku na našem videu ošetřuje přístrojem velké a malé stydké pysky a poševní otvor. Procedura trvá přibližně dvacet minut. "Okamžitě při něm dochází k viditelnému efektu stažení pysků i poševního vchodu a zrůžovění pokožky," popisuje primář.

"Poprvé jsem se dost styděla, já nejsem typ holky, co se jen tak svlíkne před cizími lidmi, i když to byla sestřička," popisuje své pocity při zákroku třicetiletá Veronika, maminka sedmiměsíční holčičky. "Při ošetření pak cítíte hlavně teplo a tlak, ale nebylo mi to nepříjemné," prozrazuje s tím, že nyní má za sebou již všechna čtyři doporučená sezení a s výsledkem je spokojená. "Stejně jako manžel, hlavně prvních pár dní po ošetření," usmívá se významně, a když nechápeme, upřesňuje, že zákrok u ní navodil zvýšené libido.

Totéž potvrzují i přítomné sestřičky, kterým se pacientky při opakovaných návštěvách svěřují. "Většinou mají ženy během čtyř dnů po ošetření lépe prokrvené malé a velké stydké pysky a poševní vchod, což jim zajišťuje snadnější vzrušivost i intenzivnější zážitky při milování," vysvětluje sestřička s tím, že po ambulantním zákroku speciálním přístrojem nejsou pacientky nijak omezeny: "Mohou se tedy své probuzené sexualitě s partnerem bez obav oddávat."

Klasickou operaci procedura nenahradí

"Nová terapie zpevní chabou kůži zejména velkých stydkých pysků, které jsou těžko chirurgicky řešitelné, protože po skalpelu zůstávají nevzhledné jizvy. Proto je radiofrekvenční popálení hlubších vrstev kůže, které zajistí pevnější vzhled, lepší řešení," myslí si odborník na intimní partie David Tomášek, plastický chirurg z Centra estetické plastické chirurgie DaTOM.

"Výsledný efekt však standardní chirurgické labioplastiky nenahradí, protože převážné množství žen se dožaduje výrazného zmenšení malých stydkých pysků a to radiofrekvence rozhodně nedokáže, stejně jako korekci špatně zhojených, respektive nevzhledných jizev po porodu," tvrdí Tomášek.

Podle primáře Vaška z kliniky Formé, která ošetření nabízí, se většině žen řešících svůj klín, do operace nechce. "Neinvazivní metoda je pro ně ideální. Bral bych to jako předstupeň plastické operace, která je ale v některých případech opravdu jediným řešením s odpovídajícími výsledky," doplňuje primář Vašek.

Pacientka Veronika neměla před zákrokem až tak závažné potíže, aby volila skalpel: "Spíš náš partnerský sex provázely občas nepříjemné pocity. Po terapii zmizely a už se neobjevily. Stažení a zrůžovění mého klína mi pozvedlo sexuální sebevědomí, které bylo po porodu pokleslé," svěřila se matka kojence. Kúra čtyř sezení jí přišla na dvanáct tisíc korun.

Definitivní výsledky se podle doktora Vaška dostaví až dva měsíce po skončení série. V té době stále probíhá regenerace kolagenu. Rok potom trvá, než se jeho hladina dostane opět na původní množství. Proto je podle rady lékařů vhodné kúru po té době zopakovat.