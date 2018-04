Mám přešitý klín. Je hezčí a cítím se líp, tvrdí pacientka Monika

"Ženy tuto operaci podstupují obyčejně z obou důvodů: estetického i zdravotního," potvrzuje Roman Kufa, plastický chirurg z Perfect Clinic.

Dodává, že pacientky většinou kromě nehezkého pohledu na vytažené malé stydké pysky, vykukující paradoxně zpod těch velkých, trpí také nemalými fyzickými obtížemi.

"Musím s sebou všude nosit kapesníčky, neustále hledám umyvadlo nebo sprchu, protože se v záhybech nadbytečné kůže nasoukané do kalhotek drží pot a nečistoty, které jsou zvlášť v teplém počasí příčinou okamžitých zánětů a mykóz," mluví Monika o potížích v běžném životě, na které si musela zvyknout.

I přesto tvrdí, že žít s něčím navíc, co tam dolů nepatří, je minimálně hodně protivné: "Nemůžu si natáhnout těsné džíny tak, aby šev v rozkroku byl tam, kde má být. Musím zásadně vybírat volné kalhoty. Do krajkových kalhotek nebo tang zase musím nadbytečnou kůži poskládat, aby látka neškrtila a přitom nic nekoukalo ven. A sex? No to je věčný strach z bolesti, že by se kůže mohla přiskřípnout."

Monika je v domácnosti, stará se o svého pětiletého syna a o dvě o málo starší děti svého přítele. Na partnera má štěstí.

Co na to gynekolog: S pacientkou, která by zákrok potřebovala ze zdravotních důvodů, jsem se ještě nesetkal. Spíše jim, nebo jejich partnerům, vadí zvětšené malé stydké pysky z estetických důvodů. Je pravda, že takové ženy se mohou v těsném prádle cítit nepohodlně a ty, které trpí často záněty a mykózou, si mohou myslet, že po operaci pysků jejich problém zmizí. Opakované problémy ale labiaplastika nevyřeší, protože s uzpůsobením zevního genitálu nesouvisejí. Nicméně může napomoct průběhu léčby. Pokud je operace dobře vedena, nehrozí pacientce žádné nebezpečí, ani ztráta citlivosti, ale setkal jsem se i s nepovedeným zákrokem, který se musel třikrát korigovat.

Michal Fanta, gynekolog

Je ohleduplný. "Nikdy si mě kvůli tomu zle nedobíral. Jen žertuje, když říká, že se bojí, abych mu neuletěla," vtipkuje na svůj účet. Ostatně ani nikdo z jejích minulých partnerů se prý nahlas nepodivoval: "Buď jsem měla kliku na muže džentlmeny, anebo jim to prostě nevadilo."

Přítel tedy určitě nebyl důvodem, proč se Monika rozhodla podstoupit operaci. "Kvůli žádnému muži bych nic podobného nedělala. Ani nehty by mě nepřiměl ostříhat si, kdybych nechtěla já sama. O zákroku jsem uvažovala až v poslední době, po porodu. Možná mi pomohly rozhovory s matkou, které začaly nabírat trošku jiný směr; najednou jsme si povídaly o věcech, které dříve byly tabu. Tak jsem se dozvěděla, že i ona má celý život stejný problém a v naší rodině prý není sama."

Dědičnost bývá podle doktora Kufy jednou z příčin, mezi dalšími se objevuje proces stárnutí, s ním spojená gravitace a také opakované porody. "Podle toho, jak se věci vyvíjely, bych si tipla, že po druhém dítěti by už moje pysky byly za hranicí únosnosti," popisuje Monika svůj komplex.

"Nikdy jsem nikomu neřekla, co mě trápí. Až teď mámě. Ono se s tím špatně svěřuje, když to není vidět. Naposled jsem s holkama byla hromadně ve sprše někdy v pubertě a to je doba, kdy se takové odchylky až tak neřeší," uvažuje Monika o tom, proč je tak málo osvěty.

Jsem snad ještě citlivější

O jejím problému věděl jako první Moničin gynekolog. Ostatně byla prý kvůli problémům způsobeným choulostivými záhyby v jeho ordinaci docela často. "Svědění, pálení, výtoky a infekce byly součástí běžného života, a tak jsem si nechala napsat masti, které jsem pak měla doma po ruce hned, jak se objevily první signály."

Gynekolog však mastí původ problému nezlikviduje. Zato plastický chirurg pomoct může. Stačí jednoduchá operace, která podle Kufy nenese téměř žádná závažná rizika. Pacientka je půl hodiny v plné narkóze a chirurg jí nadbytek kůže jednoduše odřízne ve tvaru klínu. Zmenšenou plochu sešije vstřebatelným stehem a ránu ošetří tekutým obvazem. Jediné, nač si musí dávat pozor, je řez silně inervovanou tkání. Aby neporušil citlivost, musí postupovat opatrně a zkušeně.

Ani Monika necítí, že by byl rozkrok po operaci méně vzrušivý: "Nejen že citlivost nezmizela, ale okolí klitorisu je kupodivu ještě dráždivější než předtím. Zjistila jsem to už při sprchování."

Pacientka má zatím jen tři týdny od operace a sex má ještě zakázaný. "Když už jsme to vydrželi dosud, tak ten týden už přežijeme," těší se; zároveň ale dodává, že psychický blok funguje a opatrnost z toho, aby se poměrně čerstvé stehy nepotrhaly, je zatím silnější než chtíč. A tak ani Moničin přítel "její pipinku", jak jí ona sama láskyplně říká, zatím neviděl. Raději si prý počká až na úplné zhojení.

Hojení? Nejraději naostro

"Jizvy, které jsou ještě citlivé, se během dvou měsíců zhojí docela. Nezůstane už nic, co by mechanicky vadilo," hodnotí Roman Kufa výsledek operace. O rychlém hojení mluví i Monika, která si na lehkou bolest vzpomíná až čtvrtý den po zákroku, kdy se začala intenzivněji pohybovat po bytě. Stačila prý jedna analgetická pilulka a bylo po bolesti. Náročné je ovšem udržet hojící se partie v čistotě. Po každé návštěvě toalety následuje sprcha a pokud nechodíte naostro, což je podle Moniky úplně nejlepší, bez vložek se první dny neobejdete. Modřiny a otoky po týdnu rychle ustupují, stejně jako pocity pálení po močení.

"Dokonce jsem se musela naučit znova čurat, protože ‚hromosvod‘, co jsem tam předtím měla, už zmizel a postaru mi zůstávaly kapky na stehnech," směje se. Už s vážnou tváří pak dodává: "Mít tam něco navíc bylo naprosto zbytečné trápení. Už teď, kdy se jizvy ještě sice na dotek hlásí, se cítím mnohem lépe než před plastikou. Těžko se to vysvětluje, ale můžu dělat normální věci normálně. Navíc ji mám daleko hezčí."