Pálení žáhy zvládnete, slinivku ne. Máte potíže? Otestujte se

Překyselený žaludek

Nejméně závažným problémem, který vás může potkat, je stav, který většina lidí nazývá překyseleným žaludkem. Typickým projevem je pálení žáhy a vracení se kyselého natráveného jídla zpět. Rizikové jsou tučné a výrazně kořeněné věci.

Řešení: Pokud se neobjeví žádné vážnější potíže, můžete si poměrně snadno poradit sami. Úlevu by vám měla přinést antacida, léky, které žaludek neutralizují. Patří sem například Anacid, Maalox, Gasterin gel, Tums, Rennie. Oblíbenou jedlou sodu lékaři příliš nedoporučují. Na přejedení je nejlepším receptem přísun nápojů a fyzická aktivita, nejlépe v podobě delší procházky.

Nafouknuté břicho

Jde o zrádný symptom, který může mít banální příčinu, ale v jiných případech může předznamenávat život ohrožující stavy. Nafouklé břicho trápí po potravinách, které nadýmají. Pro mnoho lidí je těžce stravitelná čočka, fazole, hrách, zelí, česnek nebo cibule. Někdo dokonce reaguje nafouknutím na veškerou čerstvou zeleninu.

Řešení: Pokud vás nadmuté břicho trápí jen po některých potravinách, zkuste příště jíst menší sousta a více žvýkat, případně se zkusit těm "nejhorším" vyhýbat, jestliže jíte ve společnosti.

Jiná situace nastává, pokud vás nafouknuté břicho trápí po návratu ze zahraničí, zvláště když se přidává ještě průjem. Je možné, že jste v cizině chytili střevního parazita, který má střevní potíže na svědomí. Je třeba vypravit se co nejdříve k lékaři a nechat se vyšetřit.

Ztvrdne-li vám břicho a zároveň máte pocit, že vám žloutne kůže, může se jednat o vážné jaterní potíže. Hrozí zejména lidem, kteří nadměrně pijí či kouří, mají vyšší riziko žloutenky, cirhózy jater nebo jaterního selhání. Opět je nezbytné, aby zdravotní stav posoudil lékař, domácí léčba v tomto případě neexistuje.





Bolest v podbřišku po oslavách

Mají-li vaši rodiče či prarodiče potíže se žlučníkem, vyplatí se vám slavit velmi střídmě. Z větší míry se totiž tyto problémy dědí, s narůstajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost, že se žlučníkové kameny či záněty žlučníku ohlásí. A umějí se hlásit opravdu razantně – téměř nesnesitelnou bolestí v pravém nadbřišku. Bez pomoci léků, či dokonce lékařského zásahu se jich většinou nejde zbavit.

Žlučníková kolika, tedy stav, kdy se kámen zapříčí ve žlučových cestách, často přichází poté, co do sebe organismus musel vstřebat větší množství tuků, než je zdrávo, zpravidla o Vánocích a Silvestru. Nebezpečné jsou smažené pokrmy, pro mnoho lidí jsou to i ořechy nebo sladkosti, obzvláště riziková je kombinace všech vyjmenovaných potravin.

Řešení: Máte-li někdy po oslavě pocit, že jste to přehnali, mohou vám pomoci choleretika, mezi které patří například přípravky Cholagol, Febichol, Fenipentol, Cholestil, Cynaron nebo Rowachol. Při potížích se žlučníkem byste měli okamžitě přestat jíst, doporučuje se pít pouze hořký čaj. Později jezte pouze starší rohlíky, nemastnou bramborovou kaši nebo rýži. Jestliže však šlo o oslavu velmi bujarou a dostaví se záchvat provázený bolestí břicha, zvracením a horečkou, raději vyhledejte lékaře. V některých případech je nutná operace, při níž lékaři odoperují žlučník.





Bolesti vystřelující k páteři

Nejbolestivější bývají problémy spojené se slinivkou, objevují se také po oslavách, zejména když se kombinuje alkohol s tučnými jídly. Výsledkem takové "pořádné" oslavy může být akutní záchvat slinivky, odborně pankreatitida. Akutní příhodu mohou mít na svědomí také žlučové kameny.

Slinivka je důležitá pro trávení, ale když ji zahltíte alkoholem a tuky, laicky řečeno přestane na svou práci stačit. Zvýší sice svoji činnost, ovšem tak, že místo aby vyloučila svůj sekret až do dvanáctníku, jak to dělá normálně, aktivuje trávicí enzymy dříve. Enzymy začnou samotnou slinivku trávit, což se u člověka projeví jako obrovská bolest, kterou může postižený nešťastník cítit až v páteři. Objevují se také potíže s dechem a zvracení.

Jestliže jde o malé postižení, slinivku vážně nezasáhne, ovšem ve vážných případech hrozí, že se zastaví celý proces trávení. To by znamenalo, že obsah střev prosákne do břišní dutiny, hrozí také rozvinutí šoku a poškození ledvin.

Řešení: Při podezření na pankreatitidu je třeba zavolat sanitku, mnohdy je zapotřebí nemocného umístit na jednotku intenzivní péče. Pokud není slinivka zcela zničená, nemocný se může uzdravit.