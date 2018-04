Pálení žáhy a zvracení, tak začal infarkt mojí maminky

Stalo se to v sobotu 20. srpna tohoto roku po obědě. Vzala jsem maminku na návštěvu k mé dceři. Už při nastupování do auta si stěžovala, že ji pálí žáha, a tak jsme se bavily o tom, co snědla.

Po deseti minutách jsme dojely k dceři a má mamka šla téměř hned zvracet. Vrátila se do pokoje a téměř vzápětí šla zvracet podruhé. Tentokrát jsme slyšely, že zvracení je již masivní.

Infarkt na spodní stěně

Když se maminka vrátila do pokoje, byla bledá jako stěna, chvěla se a naštěstí poprvé pronesla větu, že má tíseň na prsou.

Dcera je zdravotní sestra, takže ihned začala jednat a změřila mamince tlak. Měla ho vysoký, takže jsme ji i přes mohutné protesty, že to nic není, odvezly do nemocnice.

Na vsetínské interně jí zjistili infarkt na spodní srdeční stěně, stabilizovali ji a prakticky ihned přistavili sanitku, která maminku odvezla do kardiocentra v nemocnici ve Zlíně.

Vyfoťte mě v sanitce

Mamince se ihned po prvotním ošetření na interně ulevilo, a když jsme ji doprovázely do sanitky, začala se dožadovat toho, abychom ji v sanitce vyfotily. Říkala, že takovou fotku ještě nemá. Takže máme tuto nepříjemnou událost i zdokumentovanou.

Podle lékaře ze zlínského kardiocentra je maminka nyní zdravá, jen se musí po nějakou dobu šetřit.

Nikdy by mě nenapadlo, že takové "banální" příznaky, jako je pocit pálení žáhy a zvracení, mohou být předzvěstí srdečního infarktu. Je to pro mě poučení, že nic není radno podceňovat.