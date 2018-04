Osm rad, co byste měli a neměli dělat při bouřce

Sledujete-li bouřku z domu, téměř žádné nebezpečí vám nehrozí. Co ale dělat v ostatních případech?

1. V otevřené rovné krajině

Blesky si vybírají "hroty" a na poli nebo na louce můžete být jako stojící postava takovým hrotem právě vy. Ukryjte se v nějaké prohlubni. Odborníci navíc radí sednout si do podřepu, stát na špičkách, s rukama za krkem a skloněnou hlavou. Vstaňte, až když napočítáte mezi bleskem a hromem nejméně do třiceti.

Co nedělejte: Neschovávejte se pod osamělými stromy, nezdržujte se u elektrických sloupů nebo jakýchkoli vyvýšených předmětů. Nedržte věci, které vás převyšují. Riziko představují golfové hole, deštníky, krosny, vidle a hrábě.

2. V horách a na jejich vrcholech

Snažte se co nejrychleji dostat z kopce do nížiny. Se sestupem začněte, už když slyšíte vzdálené hřmění. Pokud to nestihnete, zalehněte obličejem k zemi, stejně jako když jste v rovné krajině. Vyhýbejte se vrcholům.

Co nedělejte: Nesnažte se pokračovat v túře, když je bouřka nad vámi. Nedotýkejte se řetězů připevněných ke skalám. Neschovávejte se do jeskyně, blesky totiž mohou zasáhnout její ústí. Uzavřený prostor jeskyně navíc vytváří prostředí, které je dobře vodivé. A do dvou metrů od stěny nebo stropu můžete být zasaženi zemním proudem.

3. V autě a jeho nejbližším okolí

Auto funguje jako takzvaná Faradayova klec - to znamená, že blesk automobil objede a vám, pokud jste uvnitř, neublíží. To však neplatí pro auta z jiného materiálu než z kovu, například trabanty, a také pro kabriolety.

Co nedělejte: Neopírejte se uvnitř o okna automobilu. Nestahujte okénka. Nesnažte se při bouřce odmontovat anténu. Nevystupujte z automobilu, zvlášť když ještě neprší a je suchá země, můžete se stát dokonalým uzemněním. Neparkujte auto pod stromy. Nedotýkejte se auta zvenčí.

4. Na kole, na motorce či na koni

Ve všech případech jste bleskem ohroženi, protože jste vyvýšeni. U koně navíc hrozí, že se při hřmění splaší. Z koně raději sesedněte, veďte ho a snažte se co nejrychleji dostat do bezpečí. V případě nouze se ukryjte pod železobetonový most. Jeho, ale ani kola nebo motorky se však nedotýkejte. Kolo nebo motorku nechte několik metrů od sebe a lehněte si na zem.

Co nedělejte: Pokud už je bouřka nad vámi, nesnažte se jí v otevřené krajině ujet.

5. Ve vodě nebo na vodní hladině

V tomto případě platí jediné - rychle na břeh. Když plavete, hrozí vám hned dvojí nebezpečí. Kromě úderu blesku je to elektřina, která tvoří těsně nad hladinou mnoho kapiček vody, jakýsi aerosol. V nich se můžete utopit, respektive udusit, i když máte hlavu nad vodou.

Loď, zejména plachetnice, je zase na ploché vodní hladině vyvýšeným "hrotem", tedy cílem pro blesk. Podle Ondřeje Straky ze společnosti Yacht Services se to stává zřídka. Posádka má být uvnitř, tedy v kajutě. Loď může být vybavena i bleskosvodem, ale podle stavitele lodí Jana Příhonského se to dělá jen zřídka a hlavně u lodí z laminátu nebo dřeva, které často plují po moři.

Co rozhodně nedělejte: Nezdržujte se na lodi v blízkosti stěžně.

6. Ve vzduchu a v letadle

Protože letadlo není pevně spojené se zemí, je bezpečné. Ohrozit ho však mohou doprovodné turbulence. "Letadlo se může dostat do neřiditelné polohy. Je znám případ, kdy takzvaná clear air turbulence ulomila letadlu svislou ocasní plochu," doplňuje. Teoreticky může blesk poškodit i elektroniku.

Co nedělejte: V letadle tahle rada ztrácí smysl, protože není moc věcí, které můžete dělat.

7. V domě se zapnutými elektrospotřebiči

V budovách opatřených bleskosvodem jste před bouřkou v bezpečí. I když ani to neplatí stoprocentně. Podle meteorologa Petra Dvořáka vás může ohrozit kulový blesk - jev, který je však velmi vzácný a málo se o něm ví. Zároveň byste měli dodržovat určitá pravidla, abyste sami blesk do domu nestáhli. Pamatujte i na elektrospotřebiče a vytáhněte je ze zásuvky, pokud to jde. Jinak se může stát, že je blesk poškodí.

Co nedělejte: Netelefonujte z pevné linky, nepracujte s počítačem připojeným k síti a modemu či jiným elektrospotřebičem, který je v zásuvce. Omezte používání vody.

8. Ve městě a mezi velkými budovami

Snažte se rychle skrýt v budově. Ani mezi vysokými domy s bleskosvody totiž není bezpečno. Blesk vás může zranit například i pod střechou zastávky.

Co nedělejte: Nezdržujte se v parcích. Vyhýbejte se i přístřeškům.