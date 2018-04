Osm otázek o žloutence

Pacientů se žloutenkou typu A stále přibývá. Od počátku roku se touto nemocí podle statistik nakazilo více než 500 lidí, z toho 350 v Praze a 84 ve Středočeském kraji. Očkovací látku nyní mohou zdarma dostat všichni prvňáci ve středočeských školách. Co byste měli o žloutence vědět?

1. Stačí, když si děti ve škole utřou ruce hygienickými ubrousky?

Ne. Státní zdravotní ústav výslovně doporučuje mýdlo a teplou vodu. Na základních školách musí být k dispozici mýdlo a papírové ručníky na jedno použití. Doporučuje se tam navíc pravidelná dezinfekce rukou a také všech toalet, včetně prkénka, stahovadla a kliky.

2. Může se dítě nakazit z kamarádovy lahve na vodu?

Ano. Jak doporučuje Státní zdravotní ústav, děti by neměly pít z jedné lahve nebo společně ukusovat svačinu. Děti ovšem nejsou nejrizikovější skupinou, jak tomu bývalo dříve. Letos se žloutenka typu A rozšířila od bezdomovců a sociálně slabých lidí. U sedmdesáti procent nově nemocných není ovšem jasný zdroj nákazy.

3. Je vysoké riziko nákazy v dopravním prostředku?

Ne. Teoreticky sice před vámi mohl sedět nebo držet se madla člověk, jenž je nositelem viru, ovšem muselo by jít o velkou shodu okolností. Jestliže byste totiž dodržovali hygienická doporučení a rukou, na níž by virus případně ulpěl, nic nejedli ani nepili, nemělo by se vám nic stát.

4. Co zničí virus žloutenky?

Virus žloutenky typu A přežívá týdny při pokojové teplotě a roky ve zmrazeném stavu. Zničí ho pět minut varu nebo deset hodin při teplotě 60 stupňů Celsia. Účinné jsou také hygienické prostředky, jako je mýdlo a teplá voda a dezinfekce.

5. Mohu žloutenkou typu A onemocnět dvakrát?

Ne. Kdo již jednou nemoc prodělal, vytvořil si na ni protilátky.

6. Přenáší se žloutenka typu A pohlavním stykem?

Ne. Přenos sexuální cestou stejně jako krví je velmi vzácný. Virus přežívá ve stolici, nejčastěji se člověk nakazí přes znečištěnou vodu, potraviny nebo při nedodržování hygienických zásad. Žloutence typu A se lidově říká nemoc špinavých rukou, důležité je proto mýt si před každým jídlem a také po použití toalety důkladně ruce.

7. Musí nemocný se žloutenkou do nemocnice?

Ano. Je hospitalizován na infekčním oddělení. Délka pobytu záleží na průběhu onemocnění, řádově se však jedná o týdny. Nemoc se léčí sucharovou, čajovou či kašovou dietou a klidem na lůžku. Vyléčí se tak asi 90 procent všech pacientů. Zbylých 10 procent mívá komplikace a léčba pak trvá až několik měsíců. Žloutenka typu A však nezanechává, na rozdíl od béčka či céčka, stopy na játrech.

8. Kdy je nemocný člověk nakažlivý pro ostatní?

Nemoc se projeví únavou, zvýšenou teplotou, malátností nebo bolavými klouby asi po dvou týdnech až dvou měsících od nákazy, nejčastěji ovšem po měsíci. Po několika dnech dotyčný začne žloutnout, má světlou stolici, tmavší moč a svědí ho kůže. To znamená, že virus se v těle namnožil a do té doby byl nemocný stále potenciálním zdrojem nemoci. Zhruba týden po zežloutnutí virus žloutenky opouští stolici, což znamená, že pro okolí už nemocný nakažlivý dále není.