Osm důležitých otazníků kolem očí a zraku

Otázka 1

Jak často mám chodit k očnímu lékaři a co by prohlídka měla zahrnovat?

"Zdravý člověk středního věku by měl přijít jednou za tři roky," odpovídá soukromá oftalmoložka z Prahy MUDr. Božena Gollová. "Děti s oční vadou je třeba kontrolovat častěji - ideálně jednou za půl roku."

"Po čtyřicítce je dobré chodit na prohlídky častěji. Může se tak včas přijít nejen na zhoršující se zrak a první příznaky očních chorob, ale i na zdravotní problémy zdánlivě s očima nesouvisející - třeba mozkový nádor, cévní choroby, cukrovku, poruchu štítné žlázy," vysvětluje lékařka.

"Běžná prohlídka trvá asi 15 až 20 minut a zahrnuje vyšetření vidění, změření nitroočního tlaku, vyšetření přední části oka a očního pozadí. Při první návštěvě lékař s pacientem probere rodinnou anamnézu i léky, které užívá, a vyptá se na potíže." I při běžné kontrole dioptrií by měl lékař vyšetřit oční pozadí a změřit nitrooční tlak.

Otázka 2

Zhoršuje se opravdu zrak s věkem? Jak je možné, že někomu se zrak zlepší?

"Oči se věkem nezhoršují, jenom se funkce některých částí oka s věkem mění," vysvětluje oftalmoložka MUDr. Drahomíra Varcholová z oční kliniky VFN v Praze.

"Někdy po čtyřicátých narozeninách začne u všech lidí postupně klesat akomodační schopnost čočky, takže vidí rozmazaně a začnou potřebovat brýle na blízko. Tomuto přirozenému jevu se říká vetchozrakost," popisuje.

"Výsledná dioptrická hodnota brýlí na čtení (plusové dioptrie) není závislá pouze na našem věku, ale i na tom, jestli potřebujeme i brýle na dálku. U krátkozrakých lidí, kteří potřebují pro ostré vidění na dálku minusové dioptrie, může nastat v určitém věku situace, že při čtení svoje brýle na dálku sundávají - mají pocit, že se jim zlepšil zrak."

"Ovšem u dalekozrakých lidí, kteří pro ostré vidění na dálku potřebují plusové dioptrie, dochází s věkem k tomu, že jejich počet v brýlích na čtení stoupá. Tito lidé mají pocit, že se jim oči stále horší," uzavírá Drahomíra Varcholová.

Plánujete-li laserovou operaci pro odstranění brýlí na dálku, uvažte i to, že díky ní budete pravděpodobně daleko dříve potřebovat brýle na blízko.

Otázka 3

Jsou sluneční brýle potřeba? Není to spíš jen módní doplněk?

"Sluneční brýle s UV filtrem potřebují především děti, které mají čiré oční čočky, jimiž projde taková dávka UV záření, že by je mohla poškodit," říká MUDr. Gollová.

"Aby byla ochrana oka před UV paprsky účinná, dejte při nákupu slunečních brýlí pozor, aby byly dostatečně velké a kryly oko i z boku. Na světle se zornice zúží a chrání tak oko před nadměrným přílivem světla. Za malými tmavými skly se zornice naopak rozšíří a vůči slunečním paprskům, které se k oku dostanou bokem nebo vrchem, je pak příliš otevřená," vysvětluje doktorka Gollová.

"Opatrnější bychom měli být i po operaci šedého zákalu, i když implantované nitrooční čočky už mívají UV filtr. Sluneční brýle potřebujeme, vyrážíme-li do hor, za sluncem nebo do zemí pod ozónovou dírou."

I sluneční brýle je dobré kupovat v optikách. Prodávají kvalitnější brýle, které vám déle vydrží, a navíc vám i odborně poradí.

Otázka 4

Musím si oči večer odličovat? A záleží na tom, jaký přípravek používám?

"Určitě. Odlupující se šupinky řasenky znečišťují a dráždí oči," varuje MUDr. Gollová. "Stíny, rozmazaná řasenka a maz z okraje víček vytvoří vrstvu, která ucpává póry a tukové žlázy, a vytváří tak živnou půdu pro záněty očních víček a spojivek. Je důležité používat speciální odličovací přípravky na oči. A nemusí to vždy nutně být ty nejdražší na trhu."

Otázka 5

Kazí mi oči práce na počítači a sledování televize?

"Žádné studie neprokázaly, že by práce na počítači škodila očím," vysvětluje optometristka Bc. Regina Klemensová z pražské kliniky Lexum.

"Je ale pravda, že při práci s počítači méně často mrkáme a to může vést k osychání oční rohovky a k pocitu větší únavy očí. Vzhledem k tomu, že práce na počítači vyžaduje dobré vidění, můžeme si svou oční vadu, kterou normálně moc nevnímáme, víc uvědomovat."

"Ani sledování televize a vzdálenost, z jaké se na ni díváme, nemají na kvalitu zraku žádný vliv."

Nepříjemné pocity spojené s únavou očí vám pomohou překonat umělé slzy v kapkách. Mnohem účinnější jsou ale pravidelné přestávky a procvičení očních svalů tak, že budete zaostřovat na věci v různých vzdálenostech.

Otázka 6

Může se mi zhoršovat zrak, protože nosím brýle a oči tím zpohodlní?

"Brýle ani kontaktní čočky nemohou zhoršit dioptrickou vadu," konstatuje optometristka Klemensová. "Dokonce ani špatné brýle nebo čočky. Ale je přes ně špatně vidět, může vás proto bolet hlava, oči slzí a cítíte za nimi nepříjemný tlak."

Otázka 7

Odkdy může dítě nosit čočky a jaká jsou omezení při jejich užívání?

"Kontaktní čočky lze používat od okamžiku, kdy se o ně dítě dokáže náležitě postarat a zachovat všechna hygienická pravidla. Tedy zhruba od 10 let," uvádí optometristka Regina Klemensová.

"Ani u dospělých by kontaktní čočky neměly být užívány jako jediná korekční pomůcka, ale jen jako alternativa k brýlím. Velkým rizikem pro nositele čoček je koupání především v přírodních koupalištích a rybnících, kde se vyskytují mikroorganismy, pro které jsou kontaktní čočky živnou půdou."

"Ani koupání v chlorem ošetřené vodě v bazénech není zcela bez rizika. Vyřeší to snadno plavecké brýle, po koupání čočky vždy opláchněte v roztoku. Při koupání v mořské vodě si dávejte pozor nejen na podráždění očí, ale také tu kvůli osmotickým poměrům slané vody hrozí, že čočky ztratíte. Očím ani čočkám nesvědčí ani pobyt v prašném, zakouřeném či klimatizovaném prostředí."

Vyberte si brýle, které jsou lehké a sluší vám. Pak je budete nosit daleko radši a nebudete váhat, zda je prostřídávat s čočkami.

Otázka 8

Nevadí, když používám dioptrické brýle volně koupené v obchodě?

Záleží na tom, jak vám sednou. Pokud mají brýle zakoupené bez lékařského předpisu správnou dioptrickou hodnotu, nemohou očím uškodit ani způsobit jiné obtíže, např. bolesti hlavy, slzení nebo tlak za očima.

Problém je, že většina lidí nemá stejnou hodnotou na obou očích. Tak se může stát, že na jedno oko uvidíte perfektně a na druhé hůř, což se po nějaké době používání projeví třeba tak, že se některé z uvedených problémů objeví.

"Nemáte-li však s brýlemi z drogerie žádné obtíže a dobře vidíte, nemusíte se ničeho obávat," radí Bc. Regina Klemensová.

Jdete-li si koupit hotové brýle bez receptu, vezměte si s sebou knížku nebo časopis a pořádně vyzkoušejte, jak se vám přes ně nejen kouká na svět kolem, ale také čte.