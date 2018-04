Orgasmus jako lék na migrénu? Jen někdy

Co to konkrétně znamená? Že ženě chybí kvalitní sex, že je sex špatně prožívaný? Některé teorie hovoří o tom, že člověk, který neřeší svůj sexuální apetit tělesně, si ho přenáší do hlavy, kde se napětí uvolňuje ve formě migrény.

Psychosomatika nahlíží na migrénu jako na náhradní orgasmus v hlavě, proto také odborníci z této oblasti říkají, že sex může bolest hlavy zmírnit.

Lepší než prášky

Každý dotek uvolňuje svaly, každá pohlavní stimulace bolest blokuje. Hormonální žlázy pracují na plné obrátky a všechny smysly jsou jako omámené. Při vzrušení se po těle rozlévá hormon oxytocin a spolu s ním endorfiny.

Už samotné zvýšení hladiny oxytocinu může bolest hlavy začít likvidovat. Orgasmus pak zaktivuje nervové cesty tak, že mohou odplavit migrénový záchvat.

"Na internetu jsem se dočetla, že na bolest hlavy pomáhá sex. Zkusila jsem to a můžu všem doporučit. Je to lepší, než používat prášky," říká šestatřicetiletá Jana K.

Migréna postihuje z větší části ženy, ty jsou postiženy až třikrát více než muži. Nemoc se obvykle poprvé objeví už v dětství. Nejvíce záchvatů se objevuje mezi 25. a 45. rokem života.

"Než jsem to objevila, byla migréna nezvladatelná. Bylo mi tak zle, že jsem chtěla jen ticho, tmu a snažila se usnout. Neříkám, že po milování migréna úplně odezní, ale je mi o sedmdesát pět procent líp. Běžné bolesti hlavy zmizí na sto procent. Orgasmus - to je můj návod," svěřuje se žena.

Bolest hlavy = více sexuální energie

Někteří experti soudí, že migrény stejně jako sexuální aktivity zásadně ovlivňuje hormon melatonin. Oba projevy totiž úzce souvisejí s jeho hladinou v organismu.

Podle specialisty na bolest hlavy Vincenta Martina z University of Cincinnati, je zase všechno záležitostí serotoninu. Při migrénovém ataku jsou serotoninem řízené nervy méně aktivní, ale jakmile jejich aktivita vzroste, nepříjemné pocity ustoupí. A sex je tou nejlepší metodou, jak serotonin do mozku rychle dostat.

"Člověk však musí prožít orgasmus," doplňuje svou teorii doktor Martin. Prováděná pozorování u žen prokázala, že při orgasmu je skutečně práh bolesti vyšší - dokonce o sedmdesát procent.

Lidé trpící bolestí hlavy mají více sexuální energie. Jako by se jim příroda snažila jejich trápení vynahradit.

Američtí vědci z Wake Forest University tvrdí, že ve dnech, kdy pacienti netrpí migrénou, mají o více než dvacet procent větší chuť se milovat než jejich protějšky, kteří se s úpornou bolestí hlavy nikdy nesetkali.

Pomáhá vám orgasmus na bolest hlavy?