Ořechy a grepy pomáhají při zánětu jater

Pravidelně konzumovat malou denní dávku ořechů se vyplatí zejména těm, kdo z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou jíst maso. Maso představuje významný zdroj bílkovin, které v těle během uzdravování zastávají roli nezbytných stavebních kamenů pro obnovu jaterního zdraví. Pokud někdo z určitého důvodu maso jíst nechce nebo nemůže, jsou tu ořechy, uvádí server www.virova-hepatitida.cz. Ty kromě bílkovin obsahují i množství dalších prospěšných látek, například mastných kyselin, draslíku, hořčíku, stopových prvků (selen). Nezanedbatelný není ani jejich přínos pro jiný orgánový systém, a to trávicí ústrojí. V ořeších, zejména v lískových, je totiž dost vlákniny.

Grapefruity proti tukům

Nejen ořechy jsou ale živa játra. Ve výčtu zdraví prospěšných potravin proto na řadu přichází další možnost. Jsou to grapefruity. Mechanismus jejich účinku je nicméně odlišný od ořechů. Obsahují samozřejmě vitaminy, vlákninu a podobně, ale to nejdůležitější tkví ve způsobu, jak ovlivňují krevní tuky (lipidy). Každý má povědomí o tom, že krev obsahuje cholesterol, který se v zásadě dělí do dvou skupin: na "dobrý" (HDL) a "špatný" (LDL).

Vtip je v tom, že například virus hepatitidy C (HCV) využívá vazby na LDL-cholesterol k tomu, aby se šířil tělem a napadal další, doposud zdravé buňky. Grapefruity obsahují skupinu látek zvaných flavonoidy, z nichž nejdůležitější jsou tři. Naringin, jeho metabolit naringenin a limonoidy. V podstatě lze říci, že naringin a naringenin různými cestami brání vazbě virů na cholesterol, a tím i jejich šíření do okolí, limonoidy se pak postarají o to, aby se již nakažené buňky virů snáze zbavovaly.

V souvislosti s grapefruity je ovšem nutno podotknout, že stejně jako reagují s cholesterolem, mohou reagovat také s léky na jeho snižování, s antibiotiky, s léky na tlak, deprese, kašel, na alergie, na spaní a s dalšími. V každém případě je nejlepší se nejprve poradit s lékařem, zda je možné grapefruity do diety zařadit.