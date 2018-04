Čtenářka si nechala přišít odstáté uši. Měla jsem to udělat dávno, říká

Plastika ušních boltců, otoplastika, je prakticky jediná estetická operace, která se provádí už v dětském věku a to nejdříve od šesti let.



„Faktem ale je, že odstáté uši začnou svým nositelům skutečně vadit až tak kolem puberty, kdy pozornost dospívající mladý člověk začne zaměřovat právě na svůj vzhled. Do té doby odstávající uši vadí spíše maminkám,“ říká plastický chirurg Svatopluk Svoboda.

To byl i případ naší čtenářky, která se ale k operaci odhodlala až nyní. „Odstáté uši v podstatě řeším podvědomě celý život, přizpůsobovala jsem tomu účes, nerada jsem se fotila, necítila jsem se prostě dobře. Nikdy se mi ale nikdo neposmíval, to bych to vnímala zřejmě mnohem hůř,“ svěřila se čtenářka Bára.

Všichni ji od toho zákroku už od dětství odrazovali. „Vždycky, když jsem o tom začala nahlas uvažovat, nebo v dětství se o tom zmiňovat doma, nechala jsem se nakonec přesvědčit, že to není nic strašného a odstálé uši má kdekdo a dobrovolně do sebe nechat řezat je hloupost.“

Než mladá maminka Bára celý zákrok podstoupila, zašla nejdříve na konzultaci k plastickému chirurgovi Svatopluku Svobodovi. Ten jí sice zákrok nejdříve rozmlouval, ale i tak byla mladá maminka rozhodnutá, že do toho půjde.

„Teď máme tři malé děti, většina všeho se točí kolem rodiny a práce a tohle je věc, kterou vnímám, že jsem udělala jen pro sebe,“ svěřila se.

Za hodinu bylo hotovo

Vlastní operační výkon není podle lékaře složitý. Provádí se v celkové anestezii a trvá asi hodinu.

Cena zákroku Operaci odstátých uší hradí pojišťovna do dosažení deseti let věku. Poté si ji pacient hradí sám. Cena za operaci je zhruba 15 tisíc korun.

„V prostoru za ušními boltci se odstraní proužek kůže, obnaží se deformovaná chrupavka ušního boltce a ta se buď výbrusem jemnou frézkou nebo jemnými nářezy skalpelem zjemní a upraví do žádaného tvaru. Poté se většinou boltec připevní - přitáhne - k hlavě několika stehy, kůže za boltcem se zašije a nový tvar ušního boltce se ještě upraví modelačními stehy přes proužky mastného mulu. Potom obvaz a je hotovo,“ popisuje postup operace plastický chirurg.

A dodává, že stehy za boltci jsou vstřebatelné. Modelační stehy se ponechávají většinou deset až čtrnáct dní a poté se vyndají. Nějaký čas ještě přetrvávají otoky ušních boltců, ale po pár týdnech je vše zahojeno a tvar definitivní, už navždy. Tak tomu bylo i u čtenářky, kde po dvou měsících už uši vypadaly pěkně.

Bolelo to, ale jsem spokojená

A jak to bylo s bolestí, o které se mluví hlavně v souvislosti s operací odstátých uší u dospělých? „Bolí to hodně, pár dní po operaci je opravdu náročných. Nejhorší bylo spát v polosedě na zádech. Nekvalitní spánek jsem vnímala jako největší nepříjemnost,“ přiznala čtenářka Bára.

I tak podle ní stála operace za to. „Jsem moc spokojená, klidně bych je přišila ještě víc. Změnila jsem účes, cítím se mnohem líp, dělala jsem to jen kvůli sobě a jsem za to moc ráda. Kdo mě neviděl s čelenkou po operaci, nebo jsem mu to sama neřekla, ani si ničeho nevšiml. Lituju, že jsem to neudělala dřív,“ svěřila se mladá maminka. Její dvouletá dcera má uši po ní, a když bude chtít odstávající uši upravit, ona jí to rozhodně nebude rozmlouvat, spíše naopak.