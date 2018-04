Opalování od A do Z. Na pláži se dívejte na hodinky a vždy čtěte obaly

První díl seriálu si můžete přečíst zde.

Hodinky

Asi se shodneme, že na dovolené čas utíká jinak, kontrolovat hodinky bychom ale měli i na pláži nebo u bazénu. "Obecně platí, že každý člověk by měl na přímém slunci trávit co nejkratší dobu a programově se mu vystavovat co nejméně," podotýká Alena Machovcová, primářka dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice Motol.



Když už se chceme opalovat, měli bychom minimálně přihlédnout k našemu fototypu. "Právě na něm závisí reakce kůže na nadměrnou expozici UV záření – čím světlejší fototyp, tím rychleji se kůže spálí a zrudne," říká lékařka. Více o jednotlivých fototypech si přečtěte tady.

Chodidla

Patří k nejcitlivějším částem těla, a přitom je často zcela zapomínáme chránit. Opakovaně na ně nanášejte přípravek s vysokým SPF; i tak se snažte, aby byla co nejvíce zakrytá. Totéž platí i pro dlaně či intimní partie.



Intenzita a typ záření

"O tom, jak rizikové je opalování, zásadně rozhoduje jak intenzita, tak typ UV záření," říká Alena Machovcová. "Kolem poledne, tedy asi mezi 11. a 15. hodinou, se jedná převážně o typ UVB. To je zodpovědné primárně za spálení kůže," vysvětluje dermatoložka. V té době je zároveň sluneční záření nejintenzivnější, raději se držte ve stínu. Děti by přes poledne na slunce neměly chodit vůbec.



V ranních a odpoledních hodinách převažuje UVA záření. "To je zodpovědné za stárnutí kůže a za její okamžité přechodné zhnědnutí. Striktně ale oba typy oddělit nelze, působí vždy dohromady," upozorňuje lékařka. Proto bychom také měli vždy používat přípravky, které mají na obalu kromě ochrany před UVB uvedenou i zkratku "UVA" v kroužku.



Jídelníček

Zatímco při prevenci sluneční alergie může pomoci vyřazení některých potravin, proti spálení nám žádná změna jídelníčku nepomůže. "Tím, co jíme, rozhodně nemůžeme eliminovat negativní účinky UV záření," říká Alena Machovcová. Pomůže podle ní jedině pobyt ve stínu, dostatečný oděv i pokrývka hlavy a samozřejmě přípravky s SPF.



Pozor na hlavu Při koupání vystavujeme pokožku hlavy přímému slunci, a tak se snadno spálí. UV záření navíc poškozuje i vlasy. Vše o tom, jak hlavu a vlasy chránit, čtěte tady.



Koupání

Zásada je jednoduchá: čím víc se koupete, tím častěji obnovujte vrstvu opalovacího přípravku. Všímejte si ale také jeho specifického označení. "Krém, který má na obalu napsáno 'water-resistant', nanášejte přibližně každých 40 minut, ten označený 'water-proof' pak každých 80 minut," radí Pavel Hilbert, ředitel portálu LékařiOnline.cz.



Loupání kůže

Není to snadné, ale když se spálená kůže začne loupat, neměli bychom jí "pomáhat". Tedy ne tím, že ji budeme postupně odloupávat – spálenou kůží je nutné zklidnit. "Chlaďte ji a opakovaně promazávejte promašťujícími přípravky s obsahem panthenolu a vitaminů," radí Alena Machovcová. "Nejlepší je ovšem dbát na prevenci a kůži si vůbec nespálit," dodává.



Muži

"Ženy jsou obvykle v ochraně přes sluncem důslednější a opatrnější, muži se mažou neradi," shrnuje svou zkušenost dermatoložka. Připomíná ale, že mužská pokožka není odolnější a neexistuje rozdíl mezi tím, jak by se měli chránit muži a jak ženy. "Záleží spíš na věkové kategorii: u dospělých obecně platí, že čím jsou starší, tím vyšší by měl být UV filtr."

Třetí díl seriálu najdete tady.