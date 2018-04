Drobný úraz může dítěti pomoci k ostražitosti, řekl on-line lékař

První pomoc může dětem mnohdy zachránit život, proto se také většina dotazů čtenářů točila kolem toho, jak zraněným dětem pomoci.

"V případě opaření je důležité, co nejrychleji chladit opařené místo, nejlépe tekoucí vodou a volat zdravotní pomoc. Včasné odborné ošetření je pro následné hojení velmi důležité. Když zaskočí dítěti potrava, zkusit nechat odkašlat, bouchnutí do zad někdy docela pomůže. Jestliže by došlo ke vdechnutí, je to velký problém, protože jako laik máte jen možnost volat zdravotnickou pomoc a to co nejrychleji," vysvětlil lékař.

A jak se vybavit, když jdeme s dětmi do přírody? "Určitě je dobré mít malou lahev s vodou a Betadine, po různých odřeninách v přírodě mnohdy po očištění vypadá rána méně hrozivě, náplasti se hodí vždy a pár sterilních čtverců s elastickým obinadlem je dobré pro ošetření většího úrazu na dobu přepravy k odbornému ošetření," doporučuje Záruba.

Když dítě onemocní, nemůže za to nikdo. Když se zraní, může za to rodič. Každému úrazu totiž předchází riziková situace, které se dá většinou vyhnout.

MUDr. Dušan Záruba Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je primářem Ústavu estetické medicíny. Absolvoval několik zahraničních stáží na klinikách v USA a ve Francii. Je autorem řady odborných článků, publikuje však i v denním tisku a v časopisech, kde se podílí na zpřístupnění a vysvětlení nejnovějších možností svého oboru i laické veřejnosti.

Čtyřicet tisíc dětí ročně je v důsledku úrazu hospitalizováno, polovina z nich kvůli akutním úrazům hlavy, hrudníku, břicha, končetin a kvůli popáleninám.

Nemocnice, léky, operace, dny vyplněné rehabilitací, fyzioterapií a nekončícím cvičením. Navíc po propuštění domů si děti nesou menší či větší následky.

"V případě, že úraz způsobil deformity, poškození a defekty, bývají součástí léčby také plastické operace, které řeší jak funkční obtíže, tak i kosmetické vady. Absolutním kritériem pro plastickou operaci je, když následek úrazu výrazným způsobem ztěžuje dítěti život, nebo ohrožuje jeho vývoj," říká lékař Dušan Záruba, primář pražského Ústavu estetické medicíny.