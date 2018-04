Lékař: I o sluch musíte pečovat, poškozuje ho hlasitá hudba i kouření

Lékař také vysvětlil, že s prahem zhoršování sluchu je to hodně individuální. „Někdo slyší dobře do vysokého věku, jiný začne pociťovat problémy v druhé polovině života,“ uvedl Jiří Skřivan, přednosta Kliniky ORL pražské Fakultní nemocnice Motol.



Na světě je více než 360 milionů lidí s omezující ztrátou sluchu. Nejvíce postiženými jsou děti (vrozené vady sluchu, následky infekcí a úrazů) a starší lidé (věkem podmíněné poruchy sluchu). Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je jeden člověk ze tří starších 65 let postižen ztrátou sluchu.



O lékaři MUDr. Jiří Skřivan, CSc., přednosta Kliniky ORL 2. LF UK FN Motol Praha Věnuje se oboru otorinolaryngologie od roku 1984. Implantoval již více než 1200 dětských a dospělých pacientů v České republice i v zahraničí. Vykonává pedagogickou činnost na 1. a 2. lékařské fakultě UK v Praze a působí jako lektor na zahraničních operačních kurzech. Je členem České společnosti pro otolaryngologii a Výboru kochleárních implantací.

Neléčená ztráta sluchu může přispět k sociální izolaci, úzkostem, depresím a kognitivním poruchám.

Pomůže sluchadlo i implantát

Podle zkušeností odborníků by ale jednomu neslyšícímu z pěti pomohla sluchová pomůcka (sluchadlo) nebo kochleární implantát. Průzkumy ukázaly, že dětem s vrozenou hluchotou přináší kochleární implantát největší výhody, pokud ho dostanou v raném věku, nejlépe do 2 až 3 let věku.

„V České republice je provedeno sto kochleárních implantací ročně, což je ale mnohem méně než v jiných zemích. U nás se tyto zákroky provádějí ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, Fakultní nemocnici v Brně, Fakultní nemocnici v Ostravě a také ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Jde o nákladnou léčbu, která ale navrací jedince do světa řeči a zvuků a díky tomu se snižují náklady na jejich vzdělání a zvyšuje se jejich uplatnění ve společnosti,“ vysvětluje přednosta Kliniky ORL 2. LF UK FN Motol Praha Jiří Skřivan.