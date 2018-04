Sezení s nohou přes nohu poškozuje páteř, upozornil fyzioterapeut

Při sezení s nohou přes nohu se totiž podle fyzioterapeuta pánev sklopí k jedné straně a dojde k vybočení, což má vliv na statiku páteře. Po čase se tak mohou objevit potíže s bederní páteří.

Dlouhodobé vysedávání u počítače je důležité nějak kompenzovat, jinak budete mít zdravotní potíže.

„Doporučil bych cvičit pravidelně a to i během pracovní doby, například krátká rozcvička v hodinových intervalech. Stačí jednoduché cvičení - třeba protáhnout krční páteř úklonem k jednomu a pak k druhému ramenu, protáhnout hrudní páteř do rotací - překřížit ruce na prsou a prorotovat do stran. Dále je vhodné po práci intenzivnější cvičení, kterým může být třeba jóga či plavání,“ poradil čtenářům fyzioterapeut Filip Baumgartner.



Nejběžnějšími problémy, kvůli nimž musí lidé navštívit fyzioterapeuta, jsou bolesti bederní páteře (chronické bolesti z častého sezení u PC, výhřezy plotének), dále bolesti krční páteře (blokáda-krční ústřel) nebo tenisový loket, který paradoxně vzniká nejčastěji z práce na počítači - monotonním pohybem s myší a psaním na počítači.



„Obecně vznikají problémy velmi často kvůli špatnému a dlouhodobému sezení u počítače, to způsobuje bolesti zad, výhřezy plotének, migrény, syndrom karpálního tunelu nebo tenisový loket. Častou příčinou problémů s pohybovým aparátem je také špatná obuv,“ říká fyzioterapeut Filip Baumgartner.

Fyzioterapeut Filip Baumgartner Vystudoval Vysokou školu v Plzni, obor fyzioterapie a pracoval v soukromých rehabilitačních a lázeňských centrech. Nyní se věnuje také masážím a relaxační hypnóze. K pacientům přistupuje z hlediska takzvané celostní medicíny a psychosomatiky.

Zaměřuje se na odstraňování stresu, který v našem těle způsobuje napětí, které má vliv i na náš zdravotní stav, vlivem psychické nepohody může například dojít k zablokování svalů a dalším problémům.

A dodává, že už jen to, že nosíme boty a že nám chybí kontakt se zemí, má vliv na špatnou práci svalů plosky nohou, dostáváme málo impulsů do chodidla, a to vede ke vzniku plochých noh. Pokud noha vlivem obuvi špatně tlumí při došlapu, případně pak při běhu, opět vzniká přetěžování páteře, kolen i kyčlí.

Správným pohybem a dobrou volbou obuvi můžeme řadě problémů předejít a nedostat se do situace, kdy je nutné vyhledat odborníka.

Doporučován je pravidelný a přiměřený pohyb, podle principu zdravé střední cesty, to znamená nepřetěžovat tělo nesmyslně jako vrcholový sportovec, ale zároveň zařadit pohyb do pravidelného týdenního rozvrhu našich aktivit. Ideální je například kondiční plavání, protahovaní těla pomocí jógy, posilování pomocí pilates či kondičně v posilovně.

Důležitá je také pravidelná a vyvážená strava, díky které může naše tělo čerpat potřebné látky. Dostatečný pitný režim je velmi důležitý pro páteř, ploténky jsou totiž složeny z převážné části z vody a při nedostatku tekutin vysychají a sesedají si, to je předpoklad pro výhřez ploténky.

Pokud je nutný zásah fyzioterapeuta, pak je nejprve potřeba udělat fyzioterapeutické vyšetření, tzv. kineziologický rozbor, který je komplexním vyšetřením pohybového aparátu. Vyšetřuje se tvar páteře, zkrácené a oslabené svaly, pohybové stereotypy, odhalí se případné blokády na páteři. Po tomto vyšetření se nastaví individuální léčebný program, pacient dostává cviky na míru a pokračuje ve cvičení doma.