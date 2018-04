Za vypadávání vlasů může i antikoncepce, přiznává tricholožka

Fakta o vlasech

Průměrně roste člověku na hlavě 100 tisíc vlasů. U zrzavých lidí je to o 20 tisíc méně, naopak u blonďatých je to o 40 tisíc vlasů více. Na každý centimetr čtvereční se vtěsná až 120 vlasů. Vlas vyroste o 0,35 mm za den. Střední průměr vlasu je 0,07 mm. Každému člověku za den vypadne kolem 100 vlasů, po umytí to může být až 300.