Terapeutka: Cigaretu za jídlo neměňte, raději se hýbejte

A dodala, že je také vhodné upravit svůj jídelníček. Zařadit více čerstvé zeleniny a zdravějších potravin.



Je ale pravda, že kuřáci mají v průměru nižší hmotnost. "Kouření totiž díky nikotinu zpomaluje vyprazdňování žaludku, a tím prodlužuje pocit sytosti, takže lidé někdy v důsledku kouření jedí méně," vysvětluje primář Petr Sucharda z 3. interní kliniky VLF 1. LF UK Praha.



Dále nikotin zvyšuje výdej energie o 5 až 10 procent, což může činit u některých kuřáků až okolo 800 kJ denně (to je třeba třetina čokolády, krajíc chleba nebo dva jogurty). Zrychluje i peristaltiku střev, čímž pomáhá proti zácpě. A navíc navozuje libé pocity. Stejně jako čokoláda či zákusky.



Mgr. Klára Hassmanová Vystudovala magisterský obor Resocializační pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Pracovala jako terapeut s lidmi s poruchami osobnosti. Nyní se věnuje drogově závislým a také pracuje jako lektorka ve sdružení STOB.



Pokud tedy kuřák přestane kouřit, tak nejenže by neměl nahrazovat cigaretu jídlem navíc, ale měl by se více hýbat nebo o trochu méně jíst. To však bývá u kuřáků často problém, protože mezí abstinenční příznaky po zanechání kouření patří kromě nervozity a podrážděnosti také zvýšená chuť k jídlu.

V průměru se nabírá okolo pěti kil do roka. I přesto však zanechání kouření přináší velké zdravotní výhody.



Kuřákům totiž hrozí rakovina plic, hrtanu, ledvin a slinivky. Mají vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky, ale také se ukazuje, že mohou mít problémy s imunitním systémem, poruchy erekce, rizikové těhotenství a další.

Kurzy mohou pomoci

Jak tedy jednou provždy odložit cigaretu a přitom nepřibrat? Mohou vám pomoci odvykací kurzy STOBaKO, které začínají 1. dubna a jsou dotovány z ministerstva zdravotnictví. Pokud se dotyčnému podaří přestat kouřit, bude mít kurz zadarmo.

"Kurz bude probíhat skupinovou formou po dobu deseti týdnů. Skupina má velkou podpůrnou funkci a povedou ji zkušení lektoři. Setkání budou zaměřena na teorii a praxi života bez cigaret a kil navíc," uvedla Iva Málková ze sdružení STOB (STop OBezitě).