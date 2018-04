Léčivé houby najdete i v našich lesích, řekl on-line odborník

Zároveň dodal, že jejich léčivé účinky jsou různé, ale jejich společným jmenovatelem je obsah glukanů, které zvyšují imunitu organismu. Nezanedbatelné jsou i protizánětlivé účinky látek obsažených v lesklokorce.

Protože se imunita často řeší právě u dětí, mnoho dotazů směřovalo i k tomu, od kolika let mohou houby jíst.

"Děti mají svůj trávící trakt ve vývinu a houby jsou hůře stravitelné. Co ale pomáhá stravitelnosti jsou jemně mleté plodnice hub v kapslích, které bývají v doplňcích stravy. Nicméně zkušenosti ukazují, že děti by měly konzumovat houby od 3 ž 5 let," dodal Jablonský.

Ještě jste léčivé houby nevyzkoušeli? Třeba budete příjemně překvapeni jejich pozitivními účinky. Podle odborníků jsou vhodné například proti celkové únavě organismu.

Za královnu mezi houbami, co se týče pestrosti obsažených účinných látek, je považována reishi. Ve světě je známá především jako doplňující prostředek v průběhu léčby rakoviny. Mírní následky chemoterapie a pomáhá organismu nabrat síly po velkém fyzickém i psychickém vyčerpání.

Ing. Ivan Jablonský je odborník na léčivé houby. Mnoho let se zabývá jejich zkoumáním a účinky. Přednáší na ČZU. Často jezdí do Číny a čerpá nové poznatky. Je praktik, takže dokáže lidem poradit nejen, na co jsou houby dobré, ale i kde a jak je seženou, jak je mohou vypěstovat a podobně. Je autorem publikací "Jedlé a léčivé houby", "Rostliny pro posílení organismu a zdraví" nebo "Vaříme z léčivých a exotických hub".

Podle Ivana Jablonského, který se účinkům léčivých hub věnuje mnoho let, je tato houba ideální v boji proti únavě. Působí i pozitivně při snižování krevního tlaku a hladiny cholesterolu v krvi a je známá svými protizánětlivými účinky.

"Významné účinky má také houba shii-take, která je hodnotným zdrojem proteinů, draslíku a zinku, především v oblasti posilování imunity," říká Jablonský.

"Na posílení obranyschopnosti organismu se shii-take podílí zejména vysokým obsahem prospěšné látky s názvem lentinan, která eliminuje virové, bakteriální, plísňové a parazitální infekční onemocnění. Houba obsahuje také eritadenin, který snižuje obsah cholesterolu v krevním séru a má antitrombotické účinky," dodává.

Další účinnou houbou je korálovec ježatý neboli hericium. Mezi jeho silné stránky patří působení na záněty v oblasti zažívacího ústrojí a trávení. Podle Jablonského si poradí nejen se žaludečními potížemi a vředy dvanáctníku, pozitivně stimuluje také nervovou soustavu, koncentruje pozornost a zlepšuje paměť.

Prospěšný je rovněž hnojník obecný. Obsahuje důležité bílkoviny, 20 druhů aminokyselin a široké spektrum minerálních látek a vitaminů. Vynikající jsou jeho výsledky i při snižování hladiny cukru v krvi. Používá se také pro úpravu výše cholesterolu v krvi a má příznivé účinky na krevní tlak.