Odstranění vaječníků zvyšuje riziko demence

Odnětí jednoho vaječníku ženě ve věku do 38 let zvyšuje prý riziko o 260 procent. Vysvětlením může být podle vědců ztráta ženského hormonu estrogenu, který zřejmě chrání ženu před stárnutím.

Do studie prováděné v letech 1950-1987 bylo zařazeno 1209 žen, které měly odstraněny oba vaječníky, a 1302 žen s jedním vaječníkem. Byly srovnávány s podobnou skupinou žen, které měly oba vaječníky v pořádku.

Ženy, které podstoupily chirurgický zákrok, měly o 40 procent vyšší riziko rozvoje příznaků demence anebo poznávacích schopností než ty, které byly ve zdravé kontrolní skupině.

Ženám, kterým byly do 46 let odstraněny oba vaječníky, hrozilo o 70 procent vyšší riziko demence. U žen, kterým byl před dosažením věku 38 let odstraněn pouze jeden vaječník, bylo toto riziko vyšší o 260 procent.

Vedoucí týmu Walter Rocca řekl, že ženy, kterým byly odňaty oba vaječníky, dostaly náhradní hormonální léčbu. Je ale možné, že léčení netrvalo dost dlouho, což je zvláště důležité v případě, že operace byla provedena v mladém věku.

Rocca upozornil, že poslední výzkumy budou mít zřejmě dopad na ženy, které se rozhodují pro odstranění vaječníků, aby snížily riziko rozvoje rakoviny v pozdějším věku.

"Je tady třeba stejně jako před každým chirurgickým zákrokem zvážit rizika a výhody. Naše výzkumy jsou důležité pro rozhodování v situaci, kdy odstranění vaječníků povede ke snížení rizika rakoviny vaječníků," řekl.

Roccův tým již v dřívějších studiích upozornil na to, že odstranění vaječníků zvyšuje riziko Parkinsonovy choroby. Tento chirurgický zákrok je také spojován se zvýšením rizika kardiovaskulárních nemocí a nemoci kostí zvané osteoporéza.