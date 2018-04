Odpírání si čokolády vede k ještě větší obezitě

Pokud si žena tu a tam čokoládu dopřeje, nezkonzumuje jí tolik jako ta její milovnice, která se jí snaží vyhýbat. Hrozí jí totiž, že nakonec podlehne a sní jí najednou mnohem více. Což vede k jo-jo efektu a opětnému přibývání na váze.

"Vyhýbání se něčemu se jeví jako naprosto zrádné. Nejnebezpečnější věc, kterou můžete udělat, je říci lidem, aby na čokoládu nemysleli. Musíme řešit tohle chování tím, že poskytneme ženám alternativu namísto nucení k abstinenci," tvrdí autor studie James Erskine z University of Hertfordshire.

Jeho tým sledoval 130 dobrovolnic, jimž byla čokoláda poskytnuta poté, co buďto svou touhu po kakaové pochoutce volně vyjádřily, nebo poté, co se své myšlenky na čokoládu snažily potlačit. Vědci zjistili, že ženy, které měly své myšlenky potlačit, zkonzumovaly o 50 procent čokolády více než ty, jimž bylo dovoleno volně svou chuť na čokoládu prezentovat.

U žen, které potlačují své myšlenky, sílí jo-jo efekt, který vede posléze k přejídání a přibývání na váze. U mužů se přitom účinnost tohoto efektu neprokázala.

"Jo-jo efekt se zdá být největším problémem, když se lidé snaží potlačit něco, co sami shledávají problémem. Mohlo by to být prostě tak, že ženy vidí v pojídání čokolády větší problém než muži. Teď musíme najít nový způsob, jak pomoci ženám změnit jejich chování namísto toho, abychom jim jen říkali, že nemají něco jíst," tvrdí Erskine.