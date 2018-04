Odborníci se přou o škodlivosti mobilů

19:17 , aktualizováno 19:17

Klasický telefon přenáší své signály po síti, přenosný přístroj je vysílá anténou do vzduchu a také do lidské hlavy. Vědci se však zatím nedokázali jednoznačně shodnout, zda to může člověku uškodit. Zatímco hlavní hygienik České republiky Michael Vít ujišťuje, že volání mobilním telefonem nemůže při dodržení hygienických limitů poškodit zdraví, odborníci na neurologii a elektromagnetické záření nabádají k opatrnosti. Argumentují studiemi, které prokázaly nepříznivý vliv záření z mobilů na koncentraci, paměť a pozornost, a zatím nevyloučily riziko nádorů mozku.