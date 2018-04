Od krémů proti vráskám nečekejte zázraky

Z dvanácti krémů proti vráskám, které testoval francouzský spotřebitelský časopis Que choisir, si větší pozornost zaslouží díky svým účinkům dva výrobky: Active C firmy La Roche Posay a LiftActiv od Vichy.

Přesto ani od těchto dvou krémů nelze očekávat žádné zázraky. Pokud si vysloužily dobré známky v celkovém hodnocení, pak jen zásluhou svých dobrých kosmetických vlastností. Dobře pokožku hydratují, tedy zvláční, jsou příjemné, nedráždí, výraznější účinky na vrásky však nemají. Prokázala to měření v laboratoři.



Role pokusných králíků se ujalo celkem 240 žen. Každý výrobek posoudilo vždy dvacet žen. Po dobu čtyř týdnů se vždy jedním z krémů ošetřovaly ráno i večer v partiích kolem očí. Před začátkem zkoušky a dvanáct hodin po posledním namazání se prováděla rozhodující měření speciálním přístrojem. První měření zjišťovalo vlhkost pokožky, čili hydratační účinky na pokožku.



Druhé měření mělo prověřit slibované vyhlazení kůže. Absolutně nulový vliv na vrásky prokázal jeden z nejdražších krémů - Riche Creme firmy Yves Rocher. Slogany, které slibují zlepšení již po několika týdnech používání, jsou spíš zbožným přáním výrobců než výsledkem vědeckého bádání.



Neznamená to, že by se krémy neměly používat, naopak. Dobře hydratovat pokožku je podle odborníků pro pleť stejně důležité jako nekouřit a příliš se neslunit.



Je dokázáno, že ten, kdo nekouří a nevystavuje se příliš slunečnímu záření, bojuje s vráskami stejně, jako ten, kdo používá speciální a často drahý krém. Že jsou speciální krémy proti vráskám vlastně jen dražší variantou hydratačních krémů, bylo prokázáno v nezávislých spotrebitelských testech již mnohokrát.



Například před čtyřmi lety v Německu, když stejné účinky - zjemnění kůže - jako drahé speciální protivráskové krémy měla i obyčejná nivea v modré kulaté krabičce. Ve stejnou dobu zakázal soud v Německu jedné významné kosmetické firmě, aby svůj výrobek označovala jako "protivráskový noční krém". Výrobce totiž uváděl, že jeho krém vede k patrnému zmenšení vrásek u čtvrtiny uživatelek.