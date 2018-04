OBRAZEM: Porodní dům, kde se děti nerodí. Mají to zakázané

K vedení porodu je podle platných předpisů třeba zajistit porodní sál (nebo dojezd do nemocnice do patnácti minut) a přítomnost lékaře do pěti minut. První podmínka je uskutečnitelná, druhá by znamenala zaměstnat až pět lékařů na směnný provoz.

Pokud by se v domě mělo rodit například císařským řezem, byl by potřeba i anesteziolog a neonatolog. V porodním domě se však nachází pouze denní místnost pro rodičky, koupelna s vanou a kancelář.

V Německu povoleno, v Česku zakázáno

Předpokládá se, že rodička sem přijde již s rozvinutými stahy, v jedné z místností za asistence duly dítě porodí v pozici, jakou si sama zvolí. Následně si odpočine, dítě ale zůstává s matkou.

Po několika hodinách se pak nová rodina může vydat domů. Podobně fungují porodní domy v zahraničí, například v Německu, kde existují jako alternativa porodnic. V současnosti ale pražský porodní dům slouží přednáškám a kurzům pro nastávající matky.

Porodní asistentky ale podle Zuzany Štromerové chtějí vést zejména fyziologické, přirozeně plynoucí porody zdravých rodiček. Pokud je podezření na komplikace, jsou rodičky převáženy do porodnice a předány do péče lékařů.

Nemocnice nemají zájem

Zuzana Štromerová zkoušela oslovit české porodnice s nabídkou vybudování porodního domu přímo v areálu nemocnice či porodnice. Takto od roku 1998 do roku 2000 fungovalo Centrum aktivního porodu v areálu Nemocnice na Bulovce. Skončilo však provozními neshodami.

To zřejmě svědčí o napětí mezi lékaři, kteří považují porody za rizikovou situaci pro rodičku a dítě, a porodními asistentkami, které mají zájem na přirozenosti porodu a dobrém pocitu matky. Mezi sporné otázky patří například nástřih hráze, medikace, klystýr, holení pubického ochlupení nebo volba porodní pozice.

Rodičky ano

I přes mediální bouři ohledně soudu s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou, která byla odsouzena za komplikovaný domácí porod a následnou smrt dítěte (více čtěte zde), má podle Štromerové zájem o domácí porody stále stejně žen.

Zuzana Štromerová pracovala v Ústavu pro matku a dítě, v roce 1998 iniciovala založení Centra aktivního porodu. Po skončení projektu založila občanské sdružení Centra aktivního porodu a začala pracovat na projektu porodního domu. Ten vznikl v roce 2002 na pražských Roztylech. Následovalo několik stěhování, v současnosti je Porodní dům U čápa v pražských Kunraticích.

"Ročně mě osloví přes sto maminek, co chodí na kurzy, s přáním porodu doma mě osloví kolem padesáti žen. Z toho odrodím doma kolem dvaceti pěti dětí, ostatní ženy si to rozmyslí nebo se nakonec domluvíme na odjezdu do porodnice," upřesňuje porodní asistentka.

Důsledkem odsouzení Zuzany Königsmarkové je však podle Štromerové větší strach ze strany asistentek, některá média vykládala nový zákon tak, že je nyní možné za domácí porody asistentku stíhat a budou jí hrozit pokuty.

"Když si ale přečtete ten zákon, tak se tam o porodních asistentkách vůbec nemluví, pouze je zmíněno, že poskytovatel zdravotní péče musí mít řádnou registraci," vysvětluje Štromerová. Ve svém úsilí pokračuje dál a doufá, že jednou bude možné rodit děti v porodním domě zcela legálně.

