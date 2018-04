OBRAZEM: Kojící ženy napříč kontinenty

O výstavě Fotografie jsou v současnosti k vidění v galerii v pražských Emauzích, kde budou až do 4. listopadu. V témže měsíci pak budou moci snímky shlédnout hosté "Naší kavárny" ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V prosinci zavítá výstava do centra "Kroužky na Vltavě" v pražském Braníku a poté bude putovat po dalších deseti místech po celé republice až do září příštího roku.