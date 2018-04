Oblékání v zimě: vadí moc i málo

Zima, nebo horko? • více oblečené by měly být malé děti, které jsou v kočárku a tolik se nehýbou • dětí starší dvou let by měly být v zásadě oblečené jako dospělí, případně s jednou tenkou vrstvou navíc • studené ruce ještě neznamenají, že je dítěti včetně kojenců zima, to se pozná podle studeného zátylku • důležité jsou nohy v teple, proto jsou vhodné kvalitní boty a teplé ponožky • pokud vaše dítě není otužilé, neubírejte mu náhle oblečení, ale počkejte s otužováním na jaro