Oblé boky prospívají srdci

Napsal o tom před časem internetový server BBC.

Tuk, který je uložen na bocích, obsahuje přirozenou protizánětlivou látku adiponektin. Tato látka má kladný účinek na cévy, protože brání jejich otokům a blokování.

Ženy, jež mají přes boky méně než 100 centimetrů, nemají stejnou přirozenou ochranu jako ženy s více než 100 centimetry, tvrdí vědci.

Výzkumníci vyšetřili od roku 1987 do roku 1988 přes 3000 mužů a žen ve věku od 35 do 65 let. Změřili je, zvážili a určili jejich BMI.

Index BMI si můžete jednoduše spočítat ZDE

Poté až do roku 2001 sledovali jejich zdravotní stav, zjišťovali, kolik z nich onemocnělo srdečními chorobami, a evidovali, kolik jich zemřelo.

Na základě výsledků výzkumu vědci dospěli k závěru, že ženy s širšími boky měly oproti ženám s užšími boky až o 87 procent snížené riziko úmrtí.

U těchto žen bylo rovněž o 86 procent menší riziko koronárních srdečních chorob a o 46 procent menší riziko kardiovaskulárních onemocnění. U mužů neměly širší či užší boky na stav jejich srdce žádný vliv.

"Pro zdraví je významná nejen tělesná váha, ale také tvar postavy. Útlé boky, na nichž je málo svalového tuku a které mají málo kostní hmoty, vedou ke zvýšenému riziku infarktu," uvedla vedoucí týmu Berit Heitmannová.