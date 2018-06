Po odvysílání skrytou kamerou natočeného dokumentu Obchod se zdravím se ozvala celá řada pacientů, kteří měli s institutem stejnou zkušenost. Některé výroky terapeutů, které v něm zazněly, slyšeli sami na vlastní uši.

„Neznám nikoho, kdo by si hýčkal rakovinu, jak tvrdí paní doktorka Klímová nebo magistra Krutilová,“ řekla na kameru onkologická pacientka Petra Pospíšilová. „Doufám, že karma o které samy mluví, existuje,“ vzkázala oběma dámám a pro nemocné dodala: „Abyste nenaletěli podvodníkům, myslete vlastní hlavou, protože šarlatánství zabíjí.“

Dělali si z nás srandu?

Rady z psychosomatického institutu nepomohly ani další onkologické pacientce Janě Bubeníkové. „Kde jaký onkologický pacient si vyslechl: no to musíš být pozitivní, to jsi si způsobil sám,“ uvedla a svěřila se, že nespokojených jako ona bylo víc a sdružovali se ve skupinách na internetu a sociálních sítích. „Říkali jsme si, že to přece není možné.“

Už před čtyřmi lety oslovili Českou onkologickou společnost i Českou lékařskou komoru, vzpomíná Bubeníková. „Řekli mi řekli, že to, co dělá lékař ve svém volném čase, s tím nemohou nic udělat. Nabízeli jsme, že pomůžeme a odvyprávíme o svých zkušenostech s Aktipem. Ale měli jsme pocit, že jim náš příběh vnucujeme a že si z nás snad už dělají srandu,“ uvedla Bubeníková.

O stejném dojmu z přístupu v Aktipu hovoří v dokumentu celá řada dalších pacientů včetně herečky Petry Špalkové, která se dozvěděla, že než se rozvede, nemá další terapie cenu.

Obchod se zdravím Dokument Obchod se zdravím odvysílala Česká televize 21.5. 2018

„Je třeba detoxikovat napadenou tkáň,“ sdělili pro změnu HIV pozitivnímu pacientovi s tím, že v Aktipu si poradí, protože takového člověka vyléčit umí.

Se svým příběhem se v „doslovu“ k odvysílanému dokumentu svěřila také novinářka Renata Kalenská. „Měla jsem za sebou 30 let diabetu, špatné ledviny a perspektivu dialýz a v budoucnu transplantace. Doktorka Klímová mě vzala do péče a podařilo se jí mě přesvědčit, že transplantace není nutná. Je fakt, že jsem to strašně chtěla slyšet. Myslím, že je fantastická manipulátorka. Začala jsem se léčit u ní. Vysadila jsem farmaka a místo do IKEMU chodila do Aktipu,“ kroutí dnes Kalenská hlavou.

Ve volném čase si lékař může dělat, co chce

Aktip po odvysílání dokumentu Obchod se zdravím odstranil ze svých facebookových stránek, že je nemocnicí, na webu pak už nezmiňují, že je zdravotnickým zařízením. S Lenkou Krutilovou se šéfka Aktipu MUDr. Jarmila Klímová rozloučila.

Jak vyšlo najevo Krutilová totiž neoprávněně tvrdila, že vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Podle archivu fakulty tam však Krutilová nikdy nestudovala. Titul magistra tak užívá neoprávněně.

V institutu však řídnou řady terapeutů i klientů a důsledně se místo slova terapie používá poradenská činnost. „Podle doktorky Klímové ještě není společnost připravena na informaci, že lze vykadit rakovinu“, zaznělo na závěr doslovu k dokumentu Obchod se zdravím.

„Podobná zařízení se pohybují v šedé zóně a Česká lékařská komora na ně nemá žádný bič,“ uvedl MUDr. Milan Kubek, předseda České lékařské komory. „Nejvyšším trestem je vyloučením, tedy zákaz výkonu povolání. Člověk pak nemůže pracovat jako lékař, ale titul mu zůstává, takže dál může působit jako MUDr. a poskytovat nejrůznější poradenské služby,“ vysvětlil.



Hygienická stanice se zase znovu distancovala od tvrzení, že se u nich v laboratořích zkoumají exkrementy. Podporu Aktip nenašel ani u České asociace pro psychiatrii, ani Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Nejsem si jistý, jestli se spíš než o správnosti metod nemáme bavit o tom, jde-li o podvod, či nikoliv,“ uvedl její místopředseda MUDr. Martin Hollý.



Ministerstvo zdravotnictví už podalo podnět magistrátu, České lékařské komoře i Státnímu ústavu pro kontrolu léčit na prošetření postupů v Aktipu. Ministr očekává výsledky šetření do dvou měsíců. „Takové jednání je minimálně v rozporu s dobrými mravy a je otázka, jestli i v rozporu se zákonem. A to se ukáže. Pokud ano, pak zařízení musí nést zodpovědnost,“ uvedl ministr Adam Vojtěch.

Nebojujte s celým světem

Ani MUDr. Vladislav Chvála, předseda Psychosomatické medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se k psychosomatickým praktikám, které stavějí na „vykadění rakoviny, či hledání milenců,“ nehlásí.



„Je smutné, že doktorka Klímová používá pojem psychosomatická medicína na něco, co je spíš poradenství v nezdravotním zařízení,“ řekl Chvála a doktorce Klímové prostřednictvím televize vzkázal, aby nebojovala s celým světem.

„Tím způsobem se nedá psychosomatická léčba u nás vnést do běžného života lékařů, protože vzbuzuje jejich odpor. Když se (Klímová, pozn. red.) zkratkovitě snaží věci vysvětlit, nadělá to víc škody než užitku,“ podotkl.

V Aktipu mi pomohli!

Jedinou spokojenou pacientkou Aktipu, kterou autorky dokumentu našly, je novinářka Blanka Kubíková. „Měla jsem dost těžké bolesti hlavy způsobené špatně píchnutým epidurálem a pomáhaly mi hodně silné „driáky“, léky, které mě na tři dny oblbly. Řekla jsem si, že to v Aktipu zkusím, že se mi nic nemůže stát. Chodila jsem na klasické psychoterapie. Kdykoliv mi paní doktorka nabízela nějakou další léčbu, odmítla jsem,“ vypráví Kubíková a dodává, že měla problémy, aby si vůbec připustila, že jí ta sezení mohou pomoct.

„Sice tam chodíš, platíš si to, ale něco v tobě ti říká, že je to blbost. Ale evidentně není, protože mi to pomohlo. Už nemám záchvaty migrény. Ne jednou za dva týdny, ale tak jednou za tři měsíce,“ vylíčila svou zkušenost novinářka Kubíková.