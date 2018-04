O Vánocích prudce vzrůstá počet smrtelných infarktů

Podle docenta Keitha Churchwella z Vanderbiltova institutu pro výzkum srdce a cév v americkém Nashvillu to prokázala analýza zdravotních záznamů z let 1973 až 2001. V tomto období zemřelo v USA na infarkt 53 milionů osob. Každý rok pravidelně dochází k nárůstu počtu smrtelných infarktů v prosinci a lednu s absolutními vrcholy kolem Vánoc a Nového roku.

„Dělají to kvůli povinnostem doma, nechtějí zkazit sváteční veselí, nechtějí se srovnat s možností, že by mohli jít do nemocnice a strávit tam období svátků. A ve výsledku také mnohem méně navštěvují svého lékaře během tohoto období,“ vysvětluje Churchwell, proč právě kolem Vánoc tolik lidí infarktu podlehne. Příčin je však podle něj mnohem víc.

Většina kardiaků také zanedbává svůj režim, který dodržovali během roku. Výrazně méně se pohybují a výrazně více konzumují nezdravé a rizikové potraviny.

„Existuje pro to mnoho vysvětlení. Je to sváteční čas, člověk je ve spěchu, většinu času stráví pojídáním u přátel a rodiny,“ dodal Chruchwell.

Kardiaci a lidé s vysokým rizikem infarktu srdce také o svátcích více pijí a kouří. A v neposlední řadě může být problémem také fakt, že hektický životní styl během svátků vede k tomu, že lidé zapomínají užívat své léky.