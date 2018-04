O 15 kilo lehčí Andrea: Měla jsem víc tuku než prase před porážkou

"Potřebuji zhubnout, nevím, kam až bych to nechala dojít. Stydím se před manželem i dětmi," svěřila se Andrea v televizním pořadu Jste to, co jíte. Doktorku Kateřinu Cajthamlovou a výživového poradce Petra Havlíčka vyhlíží jako anděly spásy.

Je zoufalá, v životě už držela několik diet, ale její tělo pořád kyne a kyne, nedokáže si sama pomoci, bojí se zdravotních komplikací. "Když někam přijdu a mám si sednout do nějakých stoliček, zeptám se, jakou mají nosnost, abych jim to tam nerozkřápla."

Diety nepomohly

Andrea, která je nyní na mateřské, žije v nevelkém řadovém domě v Kryrech spolu s manželem a šesti dětmi. Dvě děti si přivedla ze svého prvního manželství, další dvě má se současným manželem a kromě toho s nimi žijí dva nezletilí sourozenci manžela, které mají v pěstounské péči.

Je vyučená kuchařka. Oblíbené jídlo nemá, protože sní všechno. "Vařím hodně. U nás je základ vaření maso na x způsobů. Nemyslím si, že bych vařila moc tučně. Pro mě jako kuchařku je jíška základ, děckám to vařím od narození. Manžel má jíšku rád namazanou na chleba. U nás se i dost pečou buchty a dorty, je nás osm, takže máme dort osmkrát do roka."

Od prvního porodu v 17 letech byla skoro pořád na dietách. Dokázala několikrát zhubnout o 25 až 30 kilo, nejméně měla před sedmi lety 78 kilo, jenže pokaždé za chvilku nastoupil jojo efekt. I když si vždy říkala, že už nikdy nenabere zpět, nepodařilo se jí to uhlídat.

V současné době vůbec nesportuje, i když její rodina ráda jezdí na hory pravidelně lyžovat. Jejím jediným pohybem jsou procházky. Ale když jsou třeba děti nemocné, tři dny nevyjde z domu.

"Kvůli tomu, že je nás tady hodně, těch starostí taky, člověk starost o sebe nechává až na poslední chvíli. Přibírala jsem, přibírala, jednoho dne jsem se na sebe podívala a zjistila jsem, že jsem to nechala dojít příliš daleko," přiznává Andrea.

Manžel si ale nestěžuje. "To, že Andrea přibrala, jsem si nějak nevšiml, protože byla před tím těhotná, pak porodila, já si v podstatě myslel, že je pořád těhotná," usmívá se manžel. "Andrea je milá a hodná ženská, myslím si, že i krásná, i když by někomu kila mohla vadit. Když se ale zamyslím, tak do budoucna i kvůli zdraví je určitě potřeba s tím něco dělat."

Víc tuku než zbytku těla

Veškerou naději na zhubnutí vkládá Andrea do doktorky Cajthamlové a poradce Havlíčka. "Já už si sama pomoct nedokážu," říká.

Andrea Přes břicho zhubla 13 centimetrů a přes boky 14 centimetrů. Ze 113,5 kilogramů se dostala na 99 kilo.

"Andrejka je typický případ dítěte v dětství hubeného bez svalové hmoty. Po těhotenství začala přibírat, takže první dieta tři roky po těhotenství, pak už se to houpalo nahoru dolů. Pro mě je to člověk, který spíš nejí," říká Kateřina Cajthamlová.

Testy podle Petra Havlíčka prokázaly, že Andrea má v těle 51 procent tuku. "Je to skoro 58 kilo tuku. Ona ten metabolismus má dietami zlikvidovaný docela slušně," dodává Havlíček.

Andrea v životě zkoušela už různé druhy diet. "Ale vždycky tam bylo něco špatně, hladověla jsem, na den mi stačilo jedno jablko a voda, to byla bomba, to jsem jednou skončila i na pohotovosti," vzpomíná.

Podle Kateřiny je problémem i to, že se Andrea příliš stresuje. "Rodině se neuvěřitelně obětuje, je taková úzkostná, aby všichni byli spokojení. Každou chvíli má pocit, že něco dělá špatně," soudí Cajthamlová.

Sladké, tučné hnízdo

Po prohlídce potravinových zásob má Kateřina s Petrem jasno. Jídelníček je založený na tucích, cukru, soli... "Sladké, tučné hnízdo," konstatuje doktorka Cajthamlová, která v bytě objeví třeba i plesnivý sýr.

Z lednice muselo pryč plno tučných, slaných, sladkých a chemických potravin, které by mohly i zdravému člověku způsobit zdravotní problémy.

Pozor na úzkostné stavy

Následoval klasický postup: Andrea dostala přesný jídelníček a také návod, jak se pohybovat, aby změnila svůj životní styl.

"Bude to pro ni velmi těžké, ale proces nápravy může být překvapivě rychlý, pokud nastartuje pohyb a bude se opravdu držet doporučení. Ale očekávám, že jí to bude dělat potíže," odhaduje Petr Havlíček.

Jenže se mýlil. Andrea najela na nový režim relativně snadno. "Přechod nebyl složitý, protože jsem s tím počítala. Hodně jsem se těšila, že se naučím používat věci, okolo kterých jsem jen v obchodě procházela," svěřila se v pořadu Jste to, co jíte.

Kateřina Cajthamlová sice uznává, že se Andrea vydala na správnou cestu, zároveň vidí nebezpečí v úzkostných stavech a ve stresu, které mohou všechno pokazit. "Problémy z dnešní doby nemám, spíše problémy z dřívějška, věci, se kterými se člověk špatně smiřuje, o kterých jsem nemluvila," potvrzuje Andrea, která pak své potíže řešila s doktorkou Cajthamlovou mimo kamery.

Hurá na lyže!

Andrea má velké přání. Chtěla by jako ostatní členové rodiny lyžovat. Jenže má s tím i problém. Jak dopnout lyžáky přes lýtka. Nakonec na hory vyrazila. A byla moc spokojená. "Bavilo mě to, zapotila jsem se u toho. Nečekala jsem, že zvládnu nějaký posun dopředu," usmívá se spokojeně. Na klobásu si ovšem musí nechat zajít chuť.

"Žádná klobása, žádná klobása," varuje ji Petr Havlíček. A odmítá i tvrzení, že jsou klobásy s 95 procenty masa. V klobáse podle něj nikdy tolik procent masa nebude.

"Andreu jsme dostávali na hory minimálně rok, mám radost, že překonala strach a že se jí to líbilo," říká manžel.

Stresy jsou pryč, kila taky

Život Andrey se totálně změnil. Zdravý jídelníček jí dodává energii, není unavená, sportuje, stresy jsou pryč. "Stres jsem dříve řešila jídlem, teď to nepotřebuju," říká. "Manžel si všiml, že jsem hubenější, dokonce mi řekl, že mi mizí celulitida, toho jsem si ani nevšimla."

Andrea dokonce uspěla v tradiční přepadovce, neohlášené návštěvě doktorky Cajthamlové. "Andreo, vám tu změnu věřím," říká Kateřina. Za to, že Andrea uspěla v přepadovce, dostala crossový trenažér.

"Výsledky na sobě pozoruju, věci jsou mi větší, nosím o číslo menší kalhoty. Doběhnu děti, vyběhnu schody, nezadýchám se. Dřív jsem nic nedělala, teď to dělám, protože chci být krásná," svěřuje se Andrea.

Dříve nosila kalhoty číslo 52, dnes má 48. Přes břicho zhubla 13 centimetrů a přes boky 14 centimetrů. Ze 113,5 kilogramů se dostala na 99.

"Z Andrejky mám velikánskou radost, byla to obětavá přetížená paní, která víc než na sebe myslela na ostatní, týrala se dietami. Na konci je to sebevědomá paní, která pochopila, že když ona bude spokojená, bude spokojená i její rodina," říká Kateřina Cajthamlová.

Petr Havlíček hovoří v podobném duchu: "Podle mého názoru je velmi úspěšná účastnice, pochopila, že to není jenom o jídle, ale taky o pohybu, psychice a odpočinku. Protože to zapojila všechno dohromady, tak ten výsledek je tak skvělý."

Andrea si pochvaluje, že hubne, aniž by hladověla. "Všichni si myslí, že trpím hlady, ale netrpím. Jenom jím trochu jinak," říká.

A zhubl dokonce i její manžel. Díky tomu, že Andrea začala vařit jiná jídla. "Zhubl jsem čtyři kila, už se to blíží k pěti, stačila jen ta změna, necvičím o nic víc než normálně," konstatuje.