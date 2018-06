Světem cloumá posedlost alergiemi na jídlo. Hit zvaný nutrichondrie

Jídlo a stravovací návyky nám zasahují do života stále více. Už dávno nejde o uspokojení základní životní potřeby. Z jídla a způsobu stravování se stal trend. Ten nejnovější se nazývá nutrichondrie a spočívá ve vyřazení lepku a laktózy a veškerých výrobků, které tyto složky obsahují. Na vině je údajná zvyšující se alergie a nesnášenlivost, která způsobuje zažívací obtíže.

Jenže to mnohdy není lékařsky podloženo a jde pouze o pocit. Podle odborníků je nutrichondrie další z potravinových poruch způsobených zkresleným úsudkem o vlastním zdravotním stavu.

Dokládá to nedávný průzkumu společnosti DNAFit, kterého se zúčastnily čtyři tisíce mladých Britů ve věku 25 až 35 let. Polovina z nich uvedla, že se vyhýbá mléčným produktům a lepku, protože trpí alergií nebo intolerancí. Pouhých 15 % má však tuto diagnózu lékařsky potvrzenou.

Alergie a intolerance Jak se pozná alergie: svědivé pálení na rtech, v ústech nebo v krku, někdy až otoky



kopřivky, otoky, ekzémy



potíže s dýcháním



nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjmy



anafylaktický šok: mdloby, kolaps, hrozí zástava dechu Jak se pozná nesnášenlivost: nadměrná plynatost, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, průjmy, bublání a kručení v žaludku po jídle

úbytek hmotnosti

chudokrevnost

slabost, únava Zdroj: www.proalergiky.cz

Podle deníku Metro.uk 22 % dotazovaných lidí trpících nutrichondrií uvedlo, že je k vlastní neodborné diagnóze přivedla identifikace s celebritou, která trpěla podobnými symptomy. Stačí mít například problémy s nadýmáním a přečíst si, že něco podobného měla i oblíbená celebrita, dokud nevyřadila z jídelníčku laktózu. Pak už jste jen krůček od toho, abyste vyzkoušeli to samé. Když to zabere, máte tendenci si to vysvětlit právě intolerancí nebo alergií.



„Problémem je, že stále více nekvalifikovaných lidí dává na sociálních sítích nepodložené rady, které zaručeně fungují. Vyřazování mléčných výrobků a lepku z jídelníčků je stále populárnější na základě tvrzení o jejich škodlivost. Žádná tato tvrzení však nejsou pravdivá,“ sdělila pro DailyMail nutriční terapeutka Rhiannon Lambertová.



A dodala, že v případě zažívacích obtíží a podezření na nějakou poruchu je nejlepší obrátit se na lékaře nebo nutričního specialistu.