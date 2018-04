Nový poznatek o kávě: kofein ovlivňuje estrogen, který řídí menstruaci

Studie, která byla publikována v The American Journal of Clinical Nutrition, se zúčastnilo více než 250 žen ve věku 18 až 44 let.

Všechny ženy, které denně konzumovaly průměrně 90 miligramů kofeinu (přibližně jeden šálek kávy), byly vyšetřovány na klinice jednou až třikrát týdně během dvou menstruačních cyklů.

Estrogeny jsou sice přítomné u žen i mužů, ale jejich množství je nejvyšší u žen v reprodukčním věku. Jsou důležité pro vývoj sekundárních pohlavních znaků ženského těla, jako jsou prsa, a také ovlivňují periodický vývoj děložní sliznice. U mužů estrogen reguluje například vývoj spermií a má také úlohu ve vývoji libida. Jejich množství se u žen mění během menstruačního cyklu, nejvíce jich je před ovulací.



Estrogeny se například podílejí i na růstu kostí a jejich kvalitě. Proto ženy po menopauze, jejichž organismus už estrogeny neprodukuje, trpí častěji řídnutím kostí. Díky estrogenům jsou ženy odolnější vůči onemocnění cév a srdce. Estrogeny rovněž zvyšují intenzitu autoimunitních procesů, proto ženy trpí častěji revmatizmem nebo roztroušenou sklerózou. Podle některých pokusů tlumí nástup schizofrenie u žen. Zdroj: Wikipedie, časopis Vesmír

Účastnice výzkumu poskytly vědcům kromě krevních vzorků také detaily o životním stylu (cvičení, strava či kouření). Do celkového příjmu kofeinu se kromě kávy započítávaly i další zdroje jako zelený čaj, černý čaj nebo limonáda obsahující kofein.

Hladiny estrogenu se lišily v závislosti na rase

Výsledky studie ukázaly, že pití kávy a dalších kofeinových nápojů může ovlivňovat hladiny estrogenu. Zajímavým zjištěním amerických odborníků bylo také to, že vliv kofeinu na hodnoty estrogenu se liší v závislosti na rase.

U Asiatek, které si denně dopřály průměrně 200 miligramů kofeinu nebo více (asi dva šálky kávy), byly pozorovány zvýšené hladiny estrogenu v porovnání se ženami stejné rasy, které konzumovaly kofeinu méně. Podobný vzorec byl zjištěn u černošek, nicméně tento výsledek byl podle vědců statisticky nevýznamný.

Naopak u bělošek, které konzumovaly 200 miligramů kofeinu nebo více denně, bylo zaznamenáno mírné snížení hladin estrogenu.

"Toto zjištění je důležité, protože pomáhá porozumět tomu, jak je kofein metabolizován odlišnými genetickými skupinami," říká doktor Enrique Schisterman, autor studie a výzkumník z National Institutes of Health (NIH).

"Ženám v reprodukčním věku ale pití kávy nezmění jejich hormonální funkci klinicky významným způsobem."

Důležitý je zdroj kofeinu

Proč má kofein odlišný dopad v závislosti na rase, není zcela jasné, ale podle doktora Schistermana by za tímto jevem mohl stát vliv genetiky a metabolismu.



Vědci také zjistili, že výsledky jsou závislé na zdroji kofeinu. Například při příjmu kofeinu z nápojů jiných než káva (zelený čaj, limonáda s kofeinem) bylo pozorováno zvýšení hladin estrogenu u všech zkoumaných žen nehledě na rasovou příslušnost. Určitou roli mohou podle doktora Schistermana hrát také hodnoty antioxidantů a dalších složek v nápojích, jako jsou mléko nebo cukr.

Potřeba dalších výzkumů

Ačkoli studie neprokázala, že by změny v hodnotách estrogenu spojené s příjmem kofeinu narušovaly ženskou ovulaci, doktor Schisterman se domnívá, že je zapotřebí dalších výzkumů, aby se ukázalo, jak kofein ovlivňuje hladiny estrogenu z dlouhodobého hlediska.