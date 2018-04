Novorozenci budou dostávat zubní průkazy

Zubní průkaz v podobě útlé knížky budou lékaři vkládat do očkovacího průkazu, který dostávají maminky při propuštění z porodnice.

Knížka bude obsahovat přehledné informace o tom, zda je dítě v pravidelné péči stomatologa a zda užívá některou z forem fluoridové prevence kazu. Nebude chybět ani základní poučení, jak se o dětské zuby správně starat.

Stomatologická komora a ministerstvo zdravotnictví chtějí nenásilně, ale důrazně upozornit rodiče, že péče o zuby dětí leží právě na nich. "Zubní průkazy rozešleme porodnicím do konce února," řekla MF DNES mluvčí ministerstva Věra Čarná.

Lékaři budou sledovat děti od 12 měsíců věku v půlročních intervalech. Zatím se počítá se záznamy pouze do šesti let. Vytištění průkazů pro sto tisíc dětí zaplatila stomatologická komora. Podle předsedy Jiřího Pekárka to stálo 140 tisíc.

O vytištění dalších průkazů a jejich případném rozšíření i na vyšší věkovou hranici se jedná. Zatím není jasné, zda na projekt přispěje ministerstvo zdravotnictví nebo pojišťovny.

O dětská ústa se starejte hned

Podle stomatologů je nutné se o dětský chrup starat prakticky od narození. "Čekat, až se prořežou první zuby, je chyba," říká stomatoložka Michaela Fiedorová. S některými problémy se totiž dítě může narodit. A poškodit chrup může i dudlík.

"Když už je dětský úsměv zhyzděn kazem, může se stát, že ani stomatolog si s problémem neporadí," říká Věra Hubková, přednostka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Dětské zubní průkazy nicméně podle lékařů situaci s dentální osvětou zdaleka neřeší. "Záleží hlavně na rodičích. A rovněž na nás, zubařích. Musíme se snažit, aby k nám děti chodily rády," říká Michaela Fiedorová.

Zuby českých dětí: žádná katastrofa

Péče o dětské zuby musí podle Jiřího Pekárka ležet jednoznačně na rodičích. Povinné školní prohlídky, které bývaly běžné za socialismu, nepovažuje za vhodné.

"Dítě proběhlo ordinací a zůstalo zcela nepoučené. A když mělo kaz nebo jiný problém, stejně dostalo kartičku a muselo přijít jindy s rodičem," říká Pekárek.

"Snažíme se v péči o chrup vytvořit jakési rodinné klima. Zubaři musí rodičům vysvětlit, jak si mají děti správně čistit chrup, jaké pasty a kartáčky používat a tak dále," vysvětluje Pekárek.

"A navíc jsou tu právní předpisy. Podle platných úmluv může lékař ošetřit dítě jen se souhlasem rodiče. Když dneska školákovi vytrhne zub bez vědomí rodičů, může to klidně skončit u soudu."

Všeobecně rozšířené tvrzení, že poté, co skončily školní prohlídky, se stav zubů českých dětí rapidně zhoršil, je podle Pekárka liché. "Není to pravda. Podle statistik Výzkumného ústavu stomatologického jsme dokonce na evropské špičce," říká.