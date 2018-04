Nízkotučné neznamená bez kalorií

"Lidé jich navíc někdy snědí více, než by měli, protože se domnívají, že si to mohou dovolit," vysvětluje Iva Málková ze Stop obezitě.

Stačí se podívat třeba na obal light majonézy: má sice méně kalorií, ale jen asi o jednu pětinu. Takzvané dietní párky jsou dokonce často stejně kalorické jako uzeniny klasické, mají pouze jemnější chuť.

Je to trochu podobný efekt, na který už dříve poukázali lékaři v případě light cigaret. Kuřák má dojem, že takové cigarety jsou jaksi zdravější, a vykouří jich proto více. K tomu ho navíc nutí i jeho tělo, navyklé na svou dávku nikotinu.

Ostatně, i tohle platí o nízkotučných a light pokrmech: mívají někdy nevalnou chuť, a tak sice jakžtakž naplní útroby, ale už nepřinesou onu slast, kterou jsou lidé s jídlem též zvyklí spojovat. Takže člověk se pak pídí po něčem, čím by se takzvaně dojedl. Některé nízkotučné potraviny sice obsahují méně tuku, ale dohánějí to cukrem - to platí třeba v případě nízkotučných sušenek.