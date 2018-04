Nezdravá jídla, která prospějí vaší postavě

Pokud se vyhýbáte hamburgerům, zmrzlině, pizze, šunce a vejcím v domnění, že vám musí zničit postavu, nedělejte to. Některá nezdravá jídla vám naopak mohou v hubnutí pomoci. Server msn sestavil přehled pěti jídel se špatnou dietní pověstí, která byste do svého jídelníčku měli znovu zařadit.

Červené maso

Ačkoli je červené maso už dlouhou dobu na černé listině většiny lidí, kteří se snaží zhubnout, libové maso, jako je například svíčková, je výborným zdrojem proteinů.

"Libové červené maso je dobrou volbou pro ty, kteří se pokoušejí shodit nějaká kila," říká Bonie Glucková, klinická dietoložka z New York Methodist Hospital. "Je totiž skvělým zdrojem proteinů, které prodlužují trávení, pomáhají dosáhnout pocitu sytosti, a snižují tak pravděpodobnost, že dostanete brzo po jídle chuť na další porci. Dokonce si můžete dát i hamburger, pokud je vyroben ze svíčkové."

Studie australských vědců, které se zúčastnila stovka žen s nadváhou, zjistila, že ženy, které do svého jídelníčku občas zařadily kvalitní libové červené maso, zhubly více než ostatní. "Proteiny pomáhají redukovat pocit hladu," říká autor studie, profesor Manny Noakes z Commonwealth Scientific Industrial Research Organization. "A pokud se necítíte hladoví, nemáte tendenci k přejídání."

Odborníci však zároveň upozorňují, že porce masa, kterou čas od času do svého jídelníčku zařadíte, by v žádném případě neměla být větší než balíček karet.

Plnotučné mléčné výrobky

Nedávná švédská studie publikovaná v American Journal of Clinical Nutrition ukázala, že lidé, kteří do svého jídelníčku zařadili jednou denně plnotučný mléčný produkt, přibírali méně než ti, kteří to nedělali. Vědci si zatím nejsou jisti, proč tomu tak je, ale předpokládají, že klavulanová kyselina obsažená v mléku pomáhá v redukci váhy.

Tento závěr zatím další studie nepotvrdily, nicméně Glucková souhlasí s tím, že existuje mnoho důvodů pro konzumaci jednoho plnotučného mléčného výrobku denně. "Mnoho lidí nízkotučné verze mléčných výrobků neuspokojují a snědí jich proto mnohem větší množství. V důsledku však nakonec přijmou víc kalorií, než kdyby si dali menší množství plnotučného mléčného výrobku."

Dopřejte si malý kousek sýra, trochu zmrzliny nebo sklenici mléka každý den. "Mléčné výrobky by měly být součástí vašeho každodenní jídelníčku, ať už se snažíte zhubnout, nebo ne," říká Glucková. "Jsou zdrojem vápníku, který je nezbytný pro silné kosti. Navíc vitamin D a kyselina klavulanová obsažené v mléku pomáhají předejít rakovinovému bujení."

Mějte však na paměti, že mléčné výrobky zvyšují váš příjem tuku a malou porci jejich plnotučné verze byste si měli dopřát pouze jednou denně.

Vejce

Vejce byla dlouho považována za nepřítele štíhlé linie. Podle studie z Pennington Biomedical Research Center v Lousianě ženy s nadváhou, které si dávaly k snídani vejce, ztratily dvakrát tolik kilogramů než ženy, které zahajovaly svůj den bagetami.

Vědci tvrdí, že za to mohou opět proteiny obsažené ve vejcích. Ty zvyšují pocit sytosti a snižují tak příjem kalorií, které člověk v průběhu dne přijme. "Vejce jsou skvělým zdrojem proteinů a obsahují všech osm esenciálních aminokyselin," uvádí dietoložka.

Jedno celé vejce má energetickou hodnotu 340 kilojoulů a vyplatí se vám zařadit je do jídelníčku v první části dne, ideálně k snídani.

Pozor si však dejte například na vaječné omelety, sázená vejce a podobně v restauracích. Kuchaři je obvykle smaží na oleji nebo másle.

Pizza

Máte rádi pizzu, a přesto se snažíte ze všech sil zhubnout? Ani pizzy se při dietě nemusíte zříkat, zapomeňte však na kupované nebo pizzy v restauracích. Na zdravou variantu potřebujete totiž těsto z celozrnné mouky a pizzu potom obložte zeleninou, jako jsou papriky, artyčoky nebo brokolice. "Vláknina obsažená v celozrnné mouce stejně jako proteiny zpomaluje trávení a pomáhá udržet delší dobu pocit sytosti," říká Glucková.

Pizzu můžete doplnit i o proteiny v podobě kuřecího masa. Dejte si však pozor na množství sýra, s nímž pizzu zapečete. Ten totiž může proměnit i dietní jídlo v kalorickou bombu.

Šunka

I přesto, že jde o výrobek z vepřového masa, je šunka dobrou volbou pro všechny, kdo touží zhubnout. Za její pozitivní přínos vděčíme opět proteinům. Pokud do svého jídelníčku čas od času zařadíte plátek šunky, budete se cítit sytější delší dobu. Pokud přimícháte nakrájenou šunku do salátu, dodáte tak svému tělu zároveň i vlákninu a delší trávení ještě podpoříte.