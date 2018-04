Nezabral přípravek na vši? Podívejte se, jestli ho používáte správně

Přehled přípravků na trhu Hedrin (roztok 90 ml + hřeben na vši "všiváček")

cena: 249 Kč Aplikuje se na suché vlasy a nechá působit 8 hodin nebo přes noc. Poté se vlasy umyjí šamponem. Abyste vši odstranili, jsou nezbytné dvě aplikace v jednom týdnu. První dávka parazity účinně hubí. Druhá dávka – aplikovaná po 7 dnech – odstraňuje hnidy, které se mohly vylíhnout po první aplikaci. PARANIT preventivní sprej proti vším 100 ml

cena: 240 Kč Stříká se na suché vlasy a nechá zaschnout. Výrobce slibuje, že do takto ochráněných vlasů se vši nedostanou. Barny’s Effective 60 ml při zvýšeném výskytu vší

cena: 252 Kč Stoprocentně přírodní přípravek osahuje tea tree oil a esenciální oleje, například eukalyptus. Podle výrobce pomáhá při uvolnění lepkavé vazby mezi hnidami a vlasy, a zvyšuje tak účinnost vyčesávání. K vyčesání vší a hnid se používá účinný kovový hřeben na vši (všiváček), který je součástí balení. Deparol masážní olej + šampon + oplach – prostředek proti vši

cena: 204 Kč Používáním kombinací tří přípravků – masážního oleje, šamponu a oplachové tinktury přírodního původu – byste se měli za několik dnů zbavit vší. Lze používat také jako prevenci v době, kdy ve škole řádí vši, ale dítě je ještě nemá. Capissan FORTE jemný šampon proti vším 200 ml

cena: 160 Kč Šampon obsahuje přírodní extrakty šalvěje, puškvorce, ořešáku královského a další. Hubí vši a působí také jako prevence – podle výrobce při pravidelném používání parazity odpuzuje. Rostlinné extrakty a silice údajně působí i proti nadměrné tvorbě lupů. LIQUIDO Duo – šampon na vši 200 ml + balzám 125 ml

cena: 223 Kč Součástí balení jsou dva přípravky – hlavu parazity napadeného dítěte či dospělého omyjte šamponem a do suchých vlasů vetřete balzám. Po 3 až 7 dnech od prvního ošetření napadených vlasů je nutné pro dosažení úplného efektu celou proceduru zopakovat. Quit Nits Sprej proti vším 125 ml

cena: 250 kč Funguje jako repelent odpuzující vši, výhodou je snadná aplikace postřikem. Obsahuje esenciální oleje, neobsahuje chemické pesticidy, je nedráždivý a příjemně voní. Doporučuje se jako prevence v případě, že se dítě pohybuje v kolektivu, kde se vši vyskytly, nebo když jste už vši zlikvidovali a chcete zamezit návratu. Šampon proti vším Dr.Všivák + tonikum

cena: 181 Kč Sada se skládá ze dvou přípravků – šamponu a tonika, který se aplikuje po vysušení vlasů a nechá působit 20 minut. Procedura se opakuje, dokud se u napadeného objevují vši. Neemoxan lotio 125 ml kondicionér na vši

cena: 205 Kč Jde o nesmývací prostředek s přírodní vůní. Působí léčebně, ale také preventivně. Pro dosažení maximálního účinku se aplikuje každé 3 dny po dobu 2 týdnů. PARASIDOSE odvšivovací přípravek 50 ml

cena: 162 Kč Kokosový olej podle výrobce obalí parazity tenkou neprodyšnou vrstvou, která vši zadusí, a ty zahynou. Odvšivovací prostředek ve spreji umožní odstranění všech hnid přilepených ve vlasech. Ve všech případech je nutné provést po 3 až 5 dnech druhou aplikaci přípravku. DIFFUSIL H FORTE spray 150 ml

cena: 203 Kč Přípravek s dezinfekčním účinkem zahubí parazity na povrchu lidského těla, používá se při napadení vlasů a ochlupení vší dětskou a muňkou, 8–12 hodin po nastříkání je třeba umýt vlasy šamponem – to už by měly být zlikvidovány všechny lezoucí vši. Abyste se zbavili hnid a larev, je zapotřebí aplikaci v plném rozsahu opakovat po 8 dnech. PEDICUL Hermal 100 ml

cena: 165 Kč Přípravek se aplikuje na 10 minut, neměl by vyvolávat alergie a podle výrobce se u něj není třeba bát rizika, že si k němu vši vybudují odolnost. Balení obsahuje roztok a vyčesávací hřeben.