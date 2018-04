Nevěřila si a nevážila sebe sama. Změnilo ji zhubnutí o 13,5 kilo

Mirka se před dvěma lety rozvedla a teď žije v Brně ve společné domácnosti v paneláku s mladší dcerou Martinou a čtyřmi kočkami, které dokonce vyhrály několik cen. Obě dcery jí neustále předhazují, že je tlustá a že s tím musí něco dělat.

Do pořadu Jste to, co jíte ji přivedla její druhá dcera Jana. Musela jí ale namluvit, že jdou na pivo. Až pak matce prozradila, kam ji vede. Mirka neutekla, chtěla dceři dokázat, že ji má ráda.

Pohyb? Prakticky žádný

Mirka pracuje v Domově seniorů. "Jsem ráda, že s ní můžu pracovat, je to dobrý, dobrosrdečný člověk. Myslím, že se trápí kvůli nadváze a že se nemá moc ráda. V práci, která je náročná, nachodí několik kilometrů. Jídlo neřeší. Sní, na co má chuť," říká její kolegyně Eva.

Ale kromě zvedání pacientů nemá Mirka žádný jiný pohyb. Ostatně o sportu říká, že ho nemusí.

"Sport je mi nesympatický. Možná je to tím, že mi v pubertě narostla obrovská prsa a každý si všímal, když jsem se rozeběhla, co se s nimi děje. Bylo mi to hodně nepříjemné a v této době jsem se od pohybu distancovala," říká.

Však taky nemá žádnou kondici, zadýchává se už při pětiminutové chůzi do práce. A bolí ji záda od neustálého zvedání nemocných na lůžku. Mirka se bojí cukrovky, kterou trpěla její matka. Denně vykouří krabičku cigaret.

Sní klidně celý hrnec

Mirka se sice snaží jíst zdravě, ale sní toho hodně. Uvaří si třeba k obědu hrášek s mrkví, ale pak kolem hrnce chodí celé odpoledne a dokud tam něco je, ujídá. Do večera sní celý hrnec čehokoli a večeři vaří novou.

"Nestačí mi rohlík, sežeru rohlíky hned tři. A k tomu si dávám čaj, minimálně tři kostky cukru, neslazený čaj prostě nevypiju. Doma si hlídám kvalitní potraviny, ale pak přijdu ke kamarádce a všechno, co mi dá, sním. Nevadí mi, že je to kachna se šesti knedlíkama, vínečko a sušenky," svěřuje se Mirka.

Mirka pije pouze sladké nápoje a jen dvě deci čisté vody týdně.

"Snídám v rychlosti, dám si to jako v bufetu," říká Mirka, která je pyšná na to, že může pacientům v Domově seniorů pomáhat felinoterapií - terapií s kočkami, což je léčba dotekem, která působí blahodárně na psychiku.

Raději bych lezla kanálem

I její rodiče měli nadváhu a její matka zemřela v poměrně mladém věku na zdravotní komplikace kvůli cukrovce, dokonce přišla i o jednu nohu. Je to pro ni odstrašující příklad.

Mirka Při 170 centimetrech vážila 115 kilogramů. Za tři měsíce zhubla 13,5 kilogramů, z toho 11,5 kilo tuku. V pase shodila 14 centimetrů.

"Já nechci být odstrašující případ pro své dcery, nejradši bych se kolikrát schovala a lezla kanálama," říká Mirka.

Podle vrchní sestry v Domově seniorů má Mirka tendenci žít život druhých, a proto nevěří, že by i ona mohla něčeho dosáhnout.

"Nemám chuť se obléct, namalovat se, protože kolikrát vidím, že se lidi ušklíbnou," svěřuje se Mirka. Její dcery by jí rády pomohly. I díky pořadu Jste to, co jíte. A věří, že se podaří jejich matce něco se sebou udělat.

"Já jsem o mámě řekla, že je strašně krásný člověk. A přála bych si, abych to neviděla jenom já, ale aby to viděli lidi, kteří kolem ní jenom projdou. A taky si strašně moc dobře uvědomuju, že to dokáže," říká jedna z dcer.

Vypadá mnohem starší

Výživový poradce Petr Havlíček přiznal, že ho překvapil Mirčin věk. "Vypadá podstatně starší," říká Petr, podle něhož musí Mirka výrazně změnit svůj životní styl, aby se vyhnula diabetu.

"Myslím, že se hodně trápí," odhaduje doktorka Kateřina Cajthamlová. Mirka už v životě zkusila několik diet, ale nikdy se jí nepodařilo skutečně zhubnout.

Když Kateřina kontroluje Mirčinu ledničku a kuchyň, najde tam například i tučnou paštiku, majonézu, rum nebo bílé rohlíky. Zjistí také, že Mirka spořádá za týden asi čtvrt kila másla. "To je strašně moc," neodpustí si Kateřina poznámku.

Ovšem například rýžové závitky se zeleninou zůstaly netknuté. "To mi dělala dcera," říká Mirka. "Ona se mi snaží dát něco zdravého a já si potom koupím kus salámu."

Kateřina odhaduje, že Mirka bude těžký případ, což se ukázalo u stolu hrůzy, kam se tradičně poskládá veškeré nezdravé jídlo. "Co mě mrzelo u stolu, že jsem neviděla u Mirky pevné rozhodnutí. Viděla jsem zatím jenom zděšení," říká Kateřina.

Půlku těla tvoří tuky

Petr Havlíček proměřil, že 50 procent Mirčiny váhy tvoří tuky, to znamená skoro 57 kilogramů. Také jí zprvu moc nevěřil. "Bude to bolet, nebude to jednoduché, ale to, co bude zásadní problém, je psychika. Dokud si Mirka neuvědomí svou cenu a to, že se o sebe nějakým způsobem musí starat, tak se to nepovede," tvrdí Havlíček.

"Já bych Mirce přál, aby našla cestu sama k sobě, protože ji považuju za úžasnou ženskou. Když chce pomáhat ostatním, měla by se starat sama o sebe," dodává Havlíček.

Mirka dostala speciální stroj na cvičení a začala shazovat první kilogramy. Dokonce začala chodit sama plavat. A stravuje se podle plánu, který dostala.

"Pořád si všechno váží a nadává mi za všechno špatné, co jím," říká dcera Martina. "Mamka také čte složení potravin, jednou si jeden sekuriťák myslel, že něco krade, protože u regálu stála strašně dlouho."

Zdravé zobání

Mirka přiznala, že má problém úplně se zbavit "zobání". "Nejsem kouzelník, mávnutím proutku neumím odbourat všechny svoje neřesti. Martinka udělá velký plech zeleniny, tak ujídám, ale zdravě," říká Mirka.

Petr Havlíček také při kontrole zjistil, že si Mirka občas dá dvojku vína. "Ano, prohřešky tam jsou," přiznává Mirka a snaží se to obhájit tvrzením, že víno odbourává tuky. Ale Petr jí oponuje: "Jsou to bludy, skutečnost je taková, že když pijete alkohol, hubnutí se zpomaluje."

Ven z ulity

Mirka byla i na psychoterapeutických setkáních. Pomohlo jí to? "Hodně důležité pro mě bylo uvědomit si, že jsem zalezlá v ulitě a že bych z ní měla vylézt," říká Mirka. Tvrdí, že už z ní vylézá. Když třeba nastoupí do trolejbusu, už nemá sklopenou hlavu, zdvihá ji. "Dívám se z očí do očí a říkám svoje názory," tvrdí Mirka. Stará se i víc o sebe. "Překvapilo mě, jak jsem byla zaslepená a hloupá. Pro svoje kočky bych nikdy nekoupila nic zlevněného nebo podřadného, ale já jsem si to koupila. Dám si heslo: Jsem to, co jím. A budu kočka," dává si předsevzetí.

Minus 13,5 kilogramů

Závěrečné výsledky vyznívají pro Mirku velmi příznivě. Snížil se jí špatný cholesterol, stoupl ten zdravý. V pase zhubla 14 centimetrů, zhubla 13,5 kilogramů, z toho 11,5 tuku. Za tři měsíce natáčení se Mirka nedotkla cigaret.

"U čtyřicetileté ženy zhubnout 11,5 kilo tuku, to je obdivuhodný výsledek," chválí ji Kateřina Cajthamlová. A Petr Havlíček se přidává: "Pro mě je ten výsledek perfektní," říká Petr, podle něhož se z Mirky stala krásná žena, což potvrzuje i dcera Jana.

Mirka je také spokojená: "Já su paf, to se tak strašně těžko vypovídá."

A doktorka Cajthamlová dodává: "Já jsem z toho ještě v šoku, nechala si udělat zrzavé vlasy, sundala brýle, omládla o deset let, konečně jsme viděli tu kočku, která se v ní skrývala. To bylo nad všechno, co si člověk může v tomhle pořadu představit."