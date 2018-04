Nespavost může být příznakem nemoci

"V roce 1998 připadalo na každého obyvatele Česka 7,5 tablety hypnotika zakoupeného v lékárně. Častěji je kupují ženy, které jsou podle průzkumu ochotné dát až 50 korun za tabletu. Muži je kupují méně, zřejmě i proto, že častěji užívají jako uspávadlo pivo," podotkl Vinař, který jako příjemnou alternativu uspávacích léků doporučil dobrý sex.

Podle Vinaře by lidé neměli lpět na tradičním rozdělení dne na osm hodin práce, osm hodin odpočinku a osm hodin spánku. "Dlouhý spánek je zlozvyk, zdravý člověk může spát pět hodin, jestliže umí spát rychle, tedy dostatečně hluboce. Mnoho lidí se však už v dětství naučilo spát dlouho a povrchně, protože je doma chválili, když šli včas spát a o víkendu nerušili brzkým

vstáváním," připomněl.

K překonání nespavosti, která není způsobena nemocí, pomáhá podle Vinaře dodržet několik pravidel: je vhodné vstávat vždy ve stejnou hodinu, a to i o víkendu, nepít šest hodin před spaním kávu nebo čaj a dvě hodiny před spaním nepít alkohol a nekouřit.

Problémy s usínáním může způsobit těžká večeře, naopak sklenka mléka s medem spánek podporuje. K usnutí přispěje i teplá koupel. Ložnice by měla být vyvětraná, spíše chladnější. "Člověk by neměl jít do postele, pokud se necítí ospalý. V případě, že ospalost po ulehnutí vymizí, je lépe vstát a věnovat

se nějaké práci," dodal Vinař.