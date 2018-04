Češky mají problémy s otěhotněním, nejčastěji je na vině testosteron

"V důsledku nezdravého životního stylu přibývá Češek, které mají zvýšenou hladinu mužských pohlavních hormonů nebo prolaktinu v těle. Obojí jim přitom výrazně snižuje pravděpodobnost přirozeného početí," říká gynekolog a sexuolog Pavel Turčan. Špatný životní styl škodí ale také mužským spermiím a tím se možnost otěhotnění dále snižuje.



Velkým problém je i to, že lidé odsouvají rodičovství na stále pozdější dobu. Průměrný věk žen, které vyhledávají pomoc odborníka, protože nemohou otěhotnět, se přehoupl přes 34 let. Před dvaceti lety byl přitom průměrný věk rodiček necelých 25 let, v roce 2000 již více než 27 let a nadále se každým rokem posouvá.



Nejčastější příčinou neplodnosti je testosteron

Důvodů, proč mají ženy potíže s otěhotněním přirozenou cestou, je celá řada. "Zcela nejčastějším je však přítomnost takzvaného hyperandrogenního syndromu, který představuje zvýšenou hladinu mužských pohlavních hormonů v těle ženy," uvádí gynekolog.



Tato komplikace je obvykle provázena zhoršenou kvalitou pleti, častějším maštěním vlasů a zvýšeným růstem ochlupení. "V horším případě se v rámci ní vyskytují rovněž problémy s dozráváním vajíček nebo vynechávání menstruace. To je při snaze otěhotnět zvláště problematické," vysvětluje lékař Pavel Turčan.



Vzhledem k tomu, že hyperandrogenní syndrom souvisí s nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu a přibýváním na váze, je Češek s těmito problémy stále více.



Zvýšení prolaktinu brání početí

"Druhou nejčastější příčinou problémů s početím u žen je takzvaná hyperprolaktinémie, tedy zvýšená hladina prolaktinu v organismu ženy," říká gynekolog.



A dodává, že při běžném fungování žena intenzivnější produkci tohoto hormonu obvykle ani nezaznamená, problém však nastává při snaze otěhotnět. Vyšší míra prolaktinu totiž v organismu ženy vyvolá stav, že je již těhotná či právě čerstvě po porodu, a nemůže tedy aktuálně otěhotnět. V tomto případě pak často nastává bludný kruh. Zvýšená hladina prolaktinu totiž souvisí se stresem, vyčerpáním či třeba s únavou, což jsou symptomy vcelku typické pro ženy, které nemohou otěhotnět. Čím více se tedy bude žena kvůli snaze počít dítě stresovat, tím menší pravděpodobnost otěhotnění bude mít.



U obou zmiňovaných zdravotních komplikací je tedy nezbytné zaměřit se primárně na zdravou životosprávu, dostatek spánku a pohyb. To je nejpřirozenější prevence i léčba.



"Ženy s hyperandrogenním syndromem pak mohou pro zpravidelnění cyklu i k podpoře dozrávání vajíček připojit navíc ještě konzumaci přírodních přípravků s obsahem fytoestrogenů. Pokud problémy s početím přetrvávají, je pak ženě nasazena cílená farmakologická léčba," popisuje Turčan.



Nejméně častými komplikacemi jsou vrozené vady

Další skupinu komplikací představují záněty s tvorbou srůstů, sterilita na imunologickém podkladu, kdy má žena vytvořeny protilátky na spermie či vajíčka, nebo třeba endometrióza. To je stav, při němž se sliznice, která se za normálního stavu nachází v dutině břišní, nachází například na vaječníku, pobřišnici či děložních vazech.



"Problémem bývá také méně běžné ovariální selhání, kdy se předčasně vyčerpá zásoba dozrávání schopných vajíček. Nejméně častým důvodem ženské neplodnosti je pak přítomnost vrozených vad. Zde hovoříme třeba o špatně vyvinuté děloze, vaječnících nebo o přepážce v dutině děložní. Jisté procento komplikací pak samozřejmě tvoří i nejrůznější onkologická onemocnění," uvádí lékař.



Moderní medicína v kombinaci s přírodními produkty v současnosti nabízí řešení prakticky všech uvedených komplikací.



"Prostřednictvím asistované reprodukce je tedy dnes schopna mít dítě i žena bez vaječníků a dělohy. I pokud pomineme tuto cestu založení rodiny, je nevyléčitelných problémů opravdu minimum. A co je zásadní, nejčastější příčiny neschopnosti přijít do jiného stavu jsou obvykle způsobeny ženou samotnou. Za sebe tedy doporučuji ženám nejen před snahou o početí vhodně upravit životosprávu, v maximální možné míře omezit stres a dostatečným odpočinkem předcházet pocitům únavy a vyčerpání," dodává Pavel Turčan.