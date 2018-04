Modřiny ukázaly u Hynka na vzácnou leukémii, život mu zachránila sestra

Prvotní podezření lékařů, že Hynek má špatnou srážlivost krve, bylo brzy vyvráceno a malý chlapec putoval z Budějovické nemocnice do pražského Motola. Byl tehdy ve velmi vážném stavu. „Diagnóza pro nás byla hrozný šok,“ vypráví Hynkova maminka Jana Štindlová.



Ošetřující lékařka Lucie Šrámková konstatovala, že vyšetření u jedenapůlletého chlapce nakonec ukázalo na akutní myeloidní leukémii.

„Je to poměrně vzácné onemocnění, tvoří jen asi patnáct procent leukémií u dětí,“ řekla iDNES.cz doktorka Šrámková.

Akutní myeloidní leukémie je hlavně onemocněním dospělých. V dětském věku je poměrně vzácná, tvoří jen zhruba 15 % leukémií a postihuje spíše starší děti a dospívající. Příznaky nemoci mohou být podobně jako u ostatních leukémií nespecifické. Nemoc může zpočátku vypadat jako chřipka - únava, slabost, teploty. Téměř u poloviny nemocných je prvním příznakem drobné podkožní krvácení často tečkovité nebo v podobě modřin. Také se může jednat o nadměrné nebo časté krvácení z nosu či dásní.

Malého Hynečka doktoři léčili pět měsíců intenzivní chemoterapií, ale vzhledem k nepříznivému vývoji a podtypu leukémie bylo nutné přistoupit k transplantaci kostní dřeně.



Pro malého chlapce a jeho rodinu to bylo nejsložitější období léčby. „Nikdo si neumí představit, jak je to vysilující a stresující. Hrozná je ta bezmoc, když nemůžete svému trpícímu dítěti pomoct. Doufáte, že to je jen hrozný sen. Těžké je rovněž vyrovnat se s nejistým výsledkem léčby,“ vypráví matka a připomíná okamžik, kdy se ukázalo, že chemoterapie nezabírá. Šanci dávala právě zmiňovaná transplantace.

Dárkyní byla starší sestra

Lékaři nejprve hledali vhodného dárce v rodině. A ukázalo se, že jím může být Hynkova starší sestra Miriam, která byla o dva roky starší.

„Šance na to mít vhodného sourozeneckého dárce je asi třicet procent,“ vysvětluje ošetřující lékařka Lucie Šrámková. Dodává, že s tím, jak ubývá dětí v rodinách, je takových vhodných dárců spíše méně. Hyneček měl tedy docela štěstí - přestože má jen jednu sestru, ona byla vhodnou dárkyní.

Ještě před transplantací se doma sešla celá rodina. „Ty čtyři dny jsme si užili, co to šlo. Mohlo to být naposledy, co rodina Hynečka vidí,“ říká maminka. „Do Motola jsme se vrátili s tím, že Mína je super hrdinka, která jede bráchovi zachránit život.“



U odběru kostní dřeně byl s Miriam tatínek. „Byla opravdu statečná a jsme na ni hrdí. Její vzpomínky z nemocnice jsou vesměs hezké, jen náplast na zadečku ji potrápila. Nešla sundat,“ vypráví dnes už s úsměvem maminka.

Příběh Hynka je součástí 14. dílu Nemocnice Motol, který FTV Prima vysílá ve čtvrtek 9. 6. 2016 ve 20.15.

Transplantace se nakonec ukázala jako úspěšná. „V průběhu léčby chemoterapií i transplantace prodělal sice Hynek řadu akutních komplikací, nemá ale naštěstí žádné závažnější chronické problémy, chodí do školky, daří se mu dobře a považujeme ho za vyléčeného,“ uvádí doktorka Šrámková.

Hynek a jeho rodina je zase šťastná. Maminka vypráví, jak vážná choroba malého Hynečka nakonec celou rodinu posílila. „Drželi jsme se jeden druhého a děláme to dodnes.“

„Zjistili jsme, co je pro nás důležité. Snažíme se žít naplno, užívat si normálního života, protože nic jiného nepotřebujeme. Hyneček dostal díky neuvěřitelně šikovným lékařům a sestřičkám druhou šanci. Naše vděčnost nelze slovy vyjádřit. Dnes Hynek a Miriam žijí běžným životem a jsou oba úžasní,“ dodává maminka.