Nemoci, které diagnostikuje Dr. House

Jeho humor je vtipný, jenom když se vás netýká, a jeho mozek nezná slovo soucit. Přesto je jedním z nejlepších diagnostiků v zemi. Tedy alespoň na filmovém plátně. Co je to za nemoci, které každý týden předhazuje svým asistentům a pak jim je po neúspěšných testech omlátí o hlavu? Sarkoidóza, lupus, subdurální hematom, jak je poznáte? A čím se liší jeho oblíbený Vicodin od obyčejného Paralenu?

Sarkoidóza

Sarkoidóza se vyskytuje v diagnózách doktora House velmi často. Není divu, je to onemocnění, u kterého jsou nejasné příčiny a má mnoho projevů. Nemůže ho tak téměř nikdy zcela vyloučit.

Sakoidóza je multisystémová nemoc, která se nejčastěji vyskytuje v rané dospělosti a v devadesáti procentech případů je typická kožními, očními a plicními projevy. Příčina, která tuto nemoc vyvolává, je stále neznámá. Některé nejnovější výzkumy ukazují na souvislost s prodělanou bakteriální infekcí. Může se tak projevit také reakce po očkování, nebo po kontaktu sliznice s řadou různých senzibilizujících chemikálií.

Zjednodušeně řečeno se v postižených tkáních hromadí zánětlivé buňky, ze kterých vznikají granulomy. Akutní sarkoidóza se může projevit horečkou, erythema nodosum (zánětem podkoží, který se projevuje tvrdými, červenými, bolestivými ložisky), zánětem oční duhovky a polyartritidou.

Kombinace těchto příznaků je to pro sarkoidózu velmi typická. Mnohem častěji je však její průběh nenápadný. Příznaků, jako je únava, úbytek na váze, malátnost, slabost, teploty, pocení, pokašlávání, zhoršující se dušnost, si totiž málokdo všimne v souvislosti s touto nemocí. Lékaři někdy začnou na sarkoidózu pomýšlet až na základě rentgenu plic, kde se objeví granulomy.

Lupus

Další oblíbenou diagnózou, která obvykle ale nevyjde, je lupus. Z četnosti této diagnózy si dělají legraci i samotní tvůrci seriálu. Lupus je zřejmě oblíbený ze stejných důvodů jako sarkodióza má nejednoznačné projevy i příčiny. Lupus je porucha imunitního systému známá jako autoimunní nemoc. V autoimunních nemocích tělo ubližuje jeho vlastním zdravým buňkám a tkáním. To vede k zanícení a škodě na různých tělesných tkáních.

V anglosaských zemích ho lékaři nazývají "great impostor" neboli "velký podvodník", protože může způsobovat mnoho různých příznaků kdekoli v organismu včetně kůže, kloubů, srdce, mozku a ledvin. Ačkoli lidé, kteří onemocní lupusem, mohou mít různé symptomy, obvyklá je velká únava, bolavé nebo naběhlé klouby, horečka, kožní vyrážky a ledvinové problémy.

V současné době neexistuje na lupus žádný lék. Může být ale velmi úspěšně léčen vhodnými léky a většina lidí s touto nemocí může vést aktivní, zdravý život. Doktor House se sice o lupusu zmiňuje velmi často, ve skutečnosti to ale není onemocnění příliš obvyklé. V Česku se odhaduje počet případů asi na pět až sedm tisíc. Choroba však začíná velmi často v mladém věku a vede většinou k závažnému orgánovému postižení, především ledvin, mozku, srdce, kůže a pohybového systému.

Doktor House má diagnózu ještě o něco ztíženou tím, že ženy bývají lupusem postiženy desetkrát častěji než muži.

Subdurální hematom

Co to znamená, když se Foreman pře s Housem, zda nejde o subdurální hematom? Subdurální hematom je krevní sraženina pod tvrdou plenou mozkovou. Obvykle ji objeví na magnetické rezonanci. Bývá následkem úrazu. Objevuje se také chronický subdurální hematom. Příznaky takového hematomu jsou bolest hlavy a často také méně specifické psychické poruchy, únava, otupělost, ztráta koncentrace, zapomnětlivost. Při léčbě subdurálního hematomu je nutná chirurgická operace.

Lymfosarkom

Lékařský tým se často baví o lymfomech, což je zduření lymfatické uzliny. Může být zhoubné i nezhoubné. Zhoubný nádor lymfatické tkáně se nazývá lymfosarkom.

Vicodin

Lék, který se díky Housovi proslavil na celém světě. Vicodin je lék tlumící bolest čili analgetikum. House si ho sype po hrstech, což by ve skutečnosti způsobovalo jen to, že by byl šťastný, ale hodně otupělý. Rozhodně by se to asi odrazilo na jeho profesionálním úsudku.

Účinnou látkou je hydrokodein, polosyntetický opioid blokující spoje centrální nervové soustavy. Pomocnou látkou je paracetamol, běžně užívaný v lécích na nachlazení a na tlumení bolesti. Vicodin má podobné účinky jako u nás používaný morfin nebo kodein, které se používají na tlumení chronické bolesti a snižují aktivitu hladkého svalstva. Slabší kodein pak i třeba na silný dusivý kašel. Všechny tyto léky jsou silně návykové, například morfin je po heroinu druhá nejnávykovější látka.