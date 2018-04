Některé nemoci lze vyčíst z ušního boltce

Znázorňovalo schoulenou lidskou postavu jakoby kopírující plochu lidského ucha. Byl to obrázek související s takzvanou aurikulární terapií - to je metoda, která se podobá akupunktuře, s níž má také společné čínské kořeny.

Podle aurikulárních terapeutů se zobrazují všechny orgány na ušních boltcích. Umění starých Číňanů znovuobjevil v padesátých letech 20. století profesor Paul Nogier z francouzského Lyonu.

Nogier si u řady svých pacientů všiml podivných stop na jejich uších, které jim způsoboval pomocí požehovacích tyčinek místní lidový léčitel. Postup používal jako spolehlivý prostředek proti ischiasu.

Profesor léčitele navštívil a poté se rozhodl najít pro jeho počínání "vědecký" důkaz, což jej přivedlo k čínským metodám. První vlastní zkušenost se souvislostí orgánů a ušního boltce získal, když jednomu ze svých studentů bolestivě zmáčkl svorkou palec u nohy.

Po chvíli mohl ke svému úžasu sledovat, jak se na uchu objevil viditelný a na pohmat bolestivý bod, který tam dříve nebyl. Podle aurikuloterapeutů existuje na lidském uchu na 200 aktivních bodů využitelných pro léčebný zákrok.

Na ušním lalůčku tak například jsou body odpovídající hlavě. Střed ucha kolem otvoru tvoří zažívací a dýchací ústrojí, další vrstva vinoucí se kruhovitě kolem otvoru představuje nervový systém a na okrajích se projevuje systém oběhový a vylučovací.

Vadí naušnice?

Na všechny orgány má mít vliv univerzální bod C. "Body C, které nazývám univerzální, protože působí na celý nervový systém, jsou čtyři. Nacházejí se na nártu, břiše, ruce a uchu. Ten ušní najdeme ve svislé ose boltce, nahoře, přímo pod ušním ohybem. Je to bod symetrický, tj. nalézá se na obou uších. Masírovat jej lze po dobu deseti až patnácti sekund, nanejvýš ale pětkrát denně," radí léčitel Jiří Janča.

Pakliže je boltec tak citlivý, nevadí jeho propichování a nošení náušnic? Většina terapeutů se shoduje v tom, že propíchnutí ucha může způsobit trvalé poškození nebo aktivaci příslušného bodu, což se může stát velmi dobře maskovaným zdrojem nenadálých potíží.

Ženám proto doporučují nosit raději náušnice s klipsnami. Naopak citlivou masáží ušních lalůčků lze rychle odstranit nastupující bolest hlavy či krku.