Nekousejte si nehty, vyhnete se bolestivým záděrám

Abychom byli objektivní: záděry nevznikají jen kousáním nehtů a oždibováním kůžičky. Trpí na ně obvykle lidé se suchou kůží. Obezřetní by proto měly být třeba pracovnice na poštách, protože papír "odebírá" z prstů tuk, který slouží jako přirozená ochranná vrstva.

Rychlý vznik záděry

Vysušená pokožka neumí udržet vlhkost a snadno se loupe. Někdy je to až překvapivě snadné.

"Záděra vznikne rychleji, než by člověk čekal. Stačí třeba jen zadrhnout o oblečení či ručník a kromě bolesti může ranka začít i krvácet. Péče o nehtové kůžičky, šetrné zastřihávání nehtů a používání krémů na ruce jsou proto velmi důležité," upozornil odborný server uLékaře.cz.

Odtržená kůžička pak bývá bolestivá, stačí jen trochu o něco zavadit. Navíc se do vzniklé ranky může dostat infekce.

Zastřihnout co nejdříve

Základní rada po vzniku záděry zní: zastřihněte záděru co nejdříve poté, co se vám na prstu objeví. Udělejte to ovšem kvalitními, ostrými nůžkami na manikúru. Tupé nůžky spíše způsobí víc škody než užitku.

Abyste dosáhli až dokonalého efektu, doporučuje se místo omýt teplou vodou a mýdlem. Změkčená kůže umožňuje kvalitnější zástřih. A pokud chcete snížit riziko zánětu na minimum, nůžky předem vydezinfikujte.

Odtrženou kůžičku se snažte odstřihnout co nejdelší, tedy co nejblíže ke kůži. Pokud je záděra moc hluboká a kůže pod ní je "živá", vyplatí se před zastřihnutím chvilku počkat, aby se ranka aspoň trochu zahojila.

Péče o nehty

Pokud vás nezahojená záděra omezuje a pobolívá, protože se do ní co chvilku "cvrnknete", namažte si prst zvláčňujícím krémem a zalepte si ji náplastí nebo převažte malým obvazem. Tím se chráníte i před infekcí.

Podobně postupujte, pokud chcete urychlit hojení místa po odstřižení záděry. V lékárně je k dostání několik vhodných gelů, které pomohou i se snížením bolestivosti.

Pokud se ovšem chcete celé léčebné proceduře vyhnout, vyplatí se pravidelná péče o nehty, tedy zastřihávání nehtů, zamačkávání kůžičky u lůžka a samozřejmě udržování kůže v okolí nehtů dostatečně vláčné. Dopřejte svým rukám i bylinkovou lázeň.