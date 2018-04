Neklape vám to? Raději počkejte s rozvodem až po čtyřicítce

Rozpad manželství a rozvod v mladším věku způsobuje více škody na zdraví než rozvod později v životě, tento poznatek vyplynul z dlouhodobé studie amerických odborníků z Michigan State univerzity. Podle vědců je to především tím, že starší lidé se dovedou lépe vypořádat se stresem než mladší manželé.

Výzkum, který vedla socioložka Hui Liu, spočíval ve sledování a analyzování zdravotního stavu 1 282 osob narozených v padesátých letech minulého století, zapojených do dlouhodobého národního průzkumu zvaného Americans´Changing Lives.

Doktorka Liu porovnávala zdravotní stav lidí, kteří během patnáctiletého období zůstali v manželství a těch, co se rozvedli. Výsledky studie byly publikovány v časopise Social Science & Medicine.

Rozvod kolem padesátky je "zdravější"

Průzkum ukázal, že manželé, kteří se rozvedli ve věku od 35 do 41 let, měli více zdravotních problémů než ti, co se rozvedli ve věku 44 až 50 let. Obě skupiny rozvedených osob přitom měly více zdravotních problémů než ty skupiny, co se nerozvedly vůbec. Zjištění, že starší generace zvládá rozvody lépe než mladší jedinci, doktorku Liu překvapilo.

"Předpokládala bych, že rozvod je méně stresující pro mladší generaci, jelikož je pro ně běžnější," vyjádřila se doktorka Liu.

Důvodů, proč starší lidé lépe snášejí rozvod, může být kromě lepšího zvládání stresu více. Podle doktorky Liu společenský důraz na sňatek a udržení si manželství za každou cenu je typický spíše pro starší generaci. Tudíž ti, co se rozvedli ve starším věku, nemuseli být v manželství šťastni a po skončení manželství tak pociťovali spíše úlevu.

Zdraví se zhoršilo rychleji

Výzkum také ukázal, že se lidem, kteří se během patnáctiletého období americké studie rozvedli, zhoršilo zdraví rychleji než těm, co zůstali v manželství. Nicméně u zdravých osob, které zůstaly rozvedené po celou dobu studie, byl zdravotní stav srovnatelný s těmi páry, co se nerozvedly.

Tento poznatek podle doktorky Liu ukazuje, že být v manželském svazku nebo být rozvedený pravděpodobně nemá vliv na zdravotní stav, ale proces změny z manželství na rozvod může zdraví ublížit.

Doktorka Liu také zdůraznila, že na základě jejího výzkumu je nutné zlepšit sociální a rodinnou podporu pro mladší rozvádějící se páry, jako jsou právnické rady ohledně rozvodu, manželská terapie nebo preventivní programy k udržení manželské spokojenosti.