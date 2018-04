Nejzdravější z ovoce a zeleniny: náskok má syrová brokolice

Ovoce: nej vitaminy a minerály Jahody 180 kJ/100g

Obsahují vitaminy C, A, B, E. Dále v nich je draslík, zinek, hořčík a další.



Jablko 260 kJ/100g

Obsahuje hlavně vitamin C a pektin.



Hroznové víno 290 kJ/100g

Obsahuje vitamin C a draslík.



Meruňky 240 kJ/100g

Je bohatý na vitaminy A, B, C.



Ostružiny 200 kJ/100g

Obsahuje vitaminy C, B, K.