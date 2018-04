Nejvíce Čechů chodí k zubaři dvakrát ročně

Nejčastěji navštěvují ordinace děti a mladí lidé ve věku do 20 let a lidé starší 50 let. Zodpovědnější jsou ženy, řekl Martin Vambera ze Stomatologické kliniky 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pravidelné sledování zubního zdraví v půlročních intervalech je důležité zejména pro včasné zjištění nežádoucích změn, kontrolu zdraví dásní a u dětí případně k včasnému zjištění odchylek v postavení zubů.

Kolik lidí jde ke stomatologovi, až když je donutí bolest, a kolik jen z preventivních důvodů, průzkum nezjišťoval. Vambera odhaduje, že ze tří prohlídek jsou dvě preventivní.

Počet návštěvníků zubních ordinací podle něj klesl v první polovině 90. let, kdy si lidé museli začít na některé výkony připlácet. Zhruba do pěti let se však pokles zastavil a pacienti se začali vracet. Část z nich k tomu dovedla bolest a část lidí si uvědomila, že je důležité, jak vypadají.

Průzkum, který provedl Orbit klub ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, zjišťoval i to, jak Češi o své zuby pečují. Téměř tři čtvrtiny populace si je čistí dvakrát denně. Ženy jsou pilnější než muži. Pětina mužů si zuby čistí jednou denně a také mladí lidé mají sklon k tomu čistit pouze jednou za den.

Ve věkové kategorii nad 60 let se mírně zvyšuje počet lidí, kteří si zuby čistí třikrát a vícekrát denně.

Kartáček si mění jednou za dva až tři měsíce téměř tři čtvrtiny lidí. Nejčastěji ho vyměňují rodiče dětem a kartáčky často mění i ženy ve věku od 30 do 44 let. "Trvanlivost" kartáčku roste s přibývajícím věkem jejich majitelů.

Žvýkačky a ústní voda

Nejoblíbenějším doplňkem zubní hygieny jsou žvýkačky bez cukru, které používá 75 procent dotázaných, a ústní voda, kterou používá 36 procent respondentů.

Pokud lidé nemají svého zubního lékaře, mohou ho najít na internetových stránkách www.orbitklub.cz., kde mohou také využít poradnu stomatologa.