Nejsem jenom tlustý šašek, povzdechl si Martin

Když se Martin do Proměny přihlásil, jeho nejbližší okolí prý reagovalo vesměs kladně. "Všichni čuchali legraci," vysvětlil "tučňák".

"Horší je to s lidma, který znám jen tak letmo. Nedokážu odhadnout, co se jim honí hlavou, když vidí obtloustlýho a chlupatýho skřeta, jak třese zadkem v rytmu orientálních lidovek."

Začátek diety byl pro Martina úplným mučením. "Chyběla mi milovaná rýže i večerní hody. A váha v prvních týdnech vůbec nešla dolů. Skoro každý den jsem uvažoval, že toho nechám."

Jenže pak zaťal pěsti a zabojoval. "Chtěl jsem se cítit líp ve vlastním těle. Nelíbil jsem se sám sobě," vysvětlil. Načež se dostavily první úspěchy, díky nimž prý pocítil "opravdovou radost".

A jak se Martin cítí před kamerou? "Člověk musí hlavně překonat počáteční zděšení z toho, jak vypadá. Díky kameře se totiž kolikrát vidí z úhlu, ze kterýho normálně nemůže. Teda když není zrovna po bouračce."

"Kdybych měl říct, co mi Proměna dala, tak asi kontakt s lidma, který jsem třeba léta neviděl. Díky soutěži si mě objevili, což je pro mě stejnej přínos jako to, že jsem zhubnul."

A co mu naopak mediální působení vzalo? "Mám pocit, že dost soukromí. A nejen mně," zhodnotil.

Fotky, video, televize Óčko! Reportáž najdete ve VIDEOGALERII.

Fotky z natáčení jsou ve FOTOGALERII.

A nezapomeňte, že Proměna běží každý všední den v 16:25 na Óčku



Pokud jde o nejhezčí a nejhorší moment dosavadního průběhu soutěže, Martin má jasno. Nejlepší bylo natáčení ve vířivce, kam dorazil v pruhovaném oblečku a s hračkami do vany. "To jsem si fakt užil," vzpomínal.

Vířivka byla také asi prvním momentem, kdy se všech pět finalistů sešlo v jeden čas na jednom místě. Martinův oděv tenkrát všechny dostal do kolen. A když pak vytáhl kachničku a žábu, byl za naprostou hvězdu.

A co bylo v Proměně naopak nejhorší? "Ten moment, když jsem se podíval do zrcadla po zásahu kadeřnice. A pak taky následné reakce kamarádů. Ale co, slečna kadeřnice byla milá a hezká, to bylo příjemné."

Když jste před mnoha týdny vybírali z dvaceti kandidátů finálovou pětku, Martin byl hned po Veronice druhým největším favoritem. Mezi kolegy pak zapadl velice rychle, všichni (včetně štábu) mají rádi jeho vtípky.

"Nejvíc si rozumím asi s Veronikou, ona je totiž úplný slunce. A nejmíň sympatickej je mi Albert. Ne proto, že by byl snad špatnej člověk, ale prostě k sobě máme názorově nejdál," přiznal Martin.

Má charisma, které prý okouzlilo i několik dívek a dam. "Přišlo mi pár milostných dopisů. Jednou mi napsala sedmdesátiletá paní, že se jí líbím, protože jí připomínám jejího tlustého psa. To mě opravdu dojalo."

Do Proměny by se prý přihlásil znovu (což při natáčení sdělil i naprosto cizí dívce, která šla zrovna kolem). Ale teď už se docela těší, až to skončí.



