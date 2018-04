Nejlepší tipy na domácí bělení zubů

První krok, jak ušetřit peníze za bělicí prostředky, je omezit přísun potravin, které mají negativní dopad na naše zuby. Zažloutlé zuby totiž nevypovídají vždy jen o špatné zubní hygieně, ale třeba i o špatné životosprávě. Jídla a nápoje, které zuby pokrývají nevzhlednou tmavou barvou, většinou známe. Čelná místa černé listiny suverénně obsadily cigarety, červené víno, perlivé limonády, káva, čokoláda, ale i černý čaj. Nesvědčí též borůvky a kyselé džusy. Další problematickou složku tvoří antibiotické léky. Zvláště pokud se tyto léky užívají ve velkých dávkách v mladém věku, je větší pravděpodobnost, že budete mít v dospělosti tmavší nebo žluté zuby.

Jahody, jablko a špenát

Jak ale aktivně a bez bělicích přípravků odstranit žlutý plak? Důležité je dbát na správnou životosprávu. Mezi likvidátory bakterií a přirozené čističe zubů patří tradičně jablko a mrkev. Stejný účinek ale má např. okurka, květák, celer nebo hruška. Konzumací těchto potravin se zvyšuje produkce slin, které pak působí spolu s vlákninou obsaženou v těchto potravinách.

Nečekanými úspěchy se při bělení zubů mohou pyšnit také jahody. Jahody obsahují enzym, který je přirozeným zubním bělidlem. Pokud se rozhodnete pro "bělení" zubů za pomocí jahod, zkuste využít následujícího postupu: vyberte několik jahod, očistěte je a rozmačkejte tak, aby vznikla směs. Za pomoci čistého zubního kartáčku naneste tlustou vrstvu jahodové směsi na zuby. Ponechte ji na zubech dvě až pět minut a poté důkladně omyjte. Na závěr si ještě zuby vyčistěte fluoridovou pastou, aby vám některé kyseliny přítomné v jahodách nepoškodily zuby.

Obdobu tohoto postupu vytvoříte tak, že do jahodové směsi navíc přidáte nepatrné množství jedlé sody. Toto bělení ale využívejte maximálně jednou za čtrnáct dní, protože při častějším použití hrozí, že vám kyselina jablečná přítomná v jahodách poničí zuby.

Citronem nebělte

Pokud jste někde zaslechli, že účinným bělidlem může být např. citron, tak jste slyšeli pouze polovinu pravdy. "Citrony zesvětlí barvu zubů a celý chrup opticky rozjasní. Rozpůlený citron se jemně posype práškem do pečiva. Poté se lehce přitiskne na horní a následně spodní patro zubů." Tak zní některé rady na odstranění žlutých skvrn na zubech, které způsobuje nadbytek vápníku.

Jen zřídka se ale objevuje dodatečné upozornění, že citron je plod s vysokým obsahem kyselin, které poškozují zubní sklovinu. Anorganické vápenaté soli se rozpustí, zub se tak odvápní a zanechá po sobě měkkou organickou hmotu, která může být jednoduše odřena nebo napadena bakterií a z toho důvodu se začne rozkládat. Kyseliny tak doslova "vyleptají" zuby, ty se sice zdají krásně bílé, ale vypadají tak pouze krátkou dobu. Z dlouhodobého pohledu se nenávratně ničí sklovina zubu.

Malou pomoc můžeme najít i u bylinek. Bělicí účinek mají listy šalvěje lékařské. Bylinkáři radí usušit bylinky na slunci, rozdrtit je. A následně je použít jako pastu. Bylinka často pomůže odstranit i jiné zubní problémy. Další, ale méně známou bylinkou je tulsi čili bazalka svatá. Ta pomáhá udržovat zuby bílé.







Prospěšné návyky Jednoduché změny životního stylu, které prospějí vašim zubům. Bezprostředně po každém jídle byste si měli vypláchnout ústa nebo vyčistit své zuby. Pokud vám toto časování nevychází, čistěte si zuby alespoň každých dvanáct hodin. Alespoň jednou denně použijte mezizubní kartáček. Pijte během dne hodně vody, abyste udrželi své zuby hydratované a odstranili tak částečně zubní plak. Žvýkejte žvýkačky bez cukru. Zvyšují tvorbu slin, díky čemuž se čistí zubní povrch. Čistěte si zuby kartáčkem s měkkými štětinkami (čili tvrdost "soft"). Zubní kartáček měňte každý měsíc, nebo jakmile zjistíte, že štětinky nejsou tak pevné jako při nákupu. Měnit by se každopádně kartáček měl po každé nemoci. Nepijte příliš horké ani příliš studené nápoje.

Zázrak jménem soda

Zajímavým tipem může být čištění bílou pomerančovou kůrou. Bílou vnitřní slupkou pomeranče si zkuste masírovat tři minuty své zuby. Hodně se také hovoří o pozitivním vlivu špenátu. Pravidelné žvýkání syrového špenátu pomáhá odstranit žlutý plak ze zubů. Velmi účinná je také "ořechová" metoda. Zázračnou bývá v této souvislosti tvrdá zelená slupka vlašských ořechů. Častým třením této slupky efektivně odstraníte skvrny ze zubů. Pokud se ale pro tuto variantu rozhodnete, dejte si pozor, aby slupka nepřišla do kontaktu se rty, protože může způsobit jejich černé a červené zabarvení.

Efektivní domácí recept na bělení zubů: Připravte směs tvořenou z těchto surovin: půl čajové lžičky jedlé sody, půl čajové lžičky octa a špetka soli. Směs by měla vypadat jako pasta. Potřete si tím zuby a po chvíli směs smyjte. Procedura má ze zubů odstranit bakterie a ochránit chrup před kazem. Navíc jde o velmi efektivní způsob domácího bělení zubů.

Podobným receptem je smíchání jedné lžičky jedlé sody s trochou soli s vysokým obsahem jodu. Směs naneste na dvě minuty na zuby. Poté si zuby opláchněte. Jedlá soda zuby zpevní a zároveň odstraní skvrny na zubech. Používat sodu místo pasty ale můžete maximálně dvakrát do měsíce.

Vytvořte si podle následujícího receptu účinnou ústní vodu proti bakteriím, které tvoří zubní plak: Nalijte do hrnce asi tři hrnky vařící vody, do vody nasypte dvě čajové lžičky čerstvého koriandru a tři čajové lžičky listů máty peprné a jednu lžičku anýzových semen. Všechny ingredience smíchejte a hrnec na třicet minut přikryjte pokličkou. Poté jeho obsah přeceďte. Část lektvaru si nalijte do hrnku a vypláchněte si jím ústa. Zbytek můžete uchovávat v zavařovací sklenici.